Titanic 2'nin ilk seferi 2022'de

İlk seferinde buzdağına çarparak batan döneminin en lüks yolcu gemisi Titanic'in aslına uygun olarak inşa edilecek replikası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.

© AP Photo / Woods Hole Oceangraphic Inst. Titanik 20 yıl sonra tamamen yok olacak

Southampton'dan New York'a 1912 yılında ilk seferini gerçekleştirdiği sırada batan Titanic'in replikası Titanik 2, 2022 yılında seferlerine başlayacağı duyuruldu.

Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafından 2012'de ortaya atılan proje, mali sorunlar nedeniyle proje askıya alınmıştı. Palmer, projeye yeniden başlanacağını açıkladı.

21. YÜZYIL TEKNOLOJİSİYLE DONATILACAK

Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line şirketi, Çin'de inşa edilecek 269 metre uzunluğundaki 10 katlı geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle donatılacağını duyurdu.

İLK SEFER, SOUTHHAMPTON'DAN NEW YORK'A

Blue Star Line'dan yapılan açıklamada, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı gemi, Titanic gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacağı belirtildi.

Öte yandan Titanik 2'nin dünyayı da dolaşacağı aktarıldı.

500 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

500 milyon dolara (yaklaşık 2.8 milyar TL) mal olması beklenen geminin ilk seferini Dubai'den New York'a yapması bekleniyor.

Titanic 2'nin, aslı gibi buhar kazanlı değil dizel elektrik motorlu olacağı açıklandı.

© Fotoğraf : IMDB Titanic yıldızlarıyla akşam yemeği açık artırmaya çıkarıldı

İngiliz yolcu gemisi Titanic, 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde batmıştı. En büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen faciada 1514 kişi hayatını kaybetmişti.