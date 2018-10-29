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20:00 29 Ekim 2018
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    Titanic

    Titanic 2'nin ilk seferi 2022'de

    © Fotoğraf: Twitter
    Yaşam
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    İlk seferinde buzdağına çarparak batan döneminin en lüks yolcu gemisi Titanic'in aslına uygun olarak inşa edilecek replikası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.

    Titanik suyun altında çürüyor
    © AP Photo / Woods Hole Oceangraphic Inst.
    Titanik 20 yıl sonra tamamen yok olacak
    Southampton'dan New York'a 1912 yılında ilk seferini gerçekleştirdiği sırada batan Titanic'in replikası Titanik 2, 2022 yılında seferlerine başlayacağı duyuruldu.

    Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafından 2012'de ortaya atılan proje, mali sorunlar nedeniyle proje askıya alınmıştı. Palmer, projeye yeniden başlanacağını açıkladı.

    21. YÜZYIL TEKNOLOJİSİYLE DONATILACAK

    Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line şirketi, Çin'de inşa edilecek 269 metre uzunluğundaki 10 katlı geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle donatılacağını duyurdu.

    İLK SEFER, SOUTHHAMPTON'DAN NEW YORK'A

    Blue Star Line'dan yapılan açıklamada, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı gemi, Titanic gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacağı belirtildi.

    Titanic - James Cameron
    IMDB
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    Öte yandan Titanik 2'nin dünyayı da dolaşacağı aktarıldı.

    500 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

    500 milyon dolara (yaklaşık 2.8 milyar TL) mal olması beklenen geminin ilk seferini Dubai'den New York'a yapması bekleniyor.

    Titanic 2'nin, aslı gibi buhar kazanlı değil dizel elektrik motorlu olacağı açıklandı.

    Titanic filmi
    © Fotoğraf : IMDB
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    1514 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    İngiliz yolcu gemisi Titanic, 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde batmıştı. En büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen faciada 1514 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    Titanic 2, Titanic, Titanic 2 2022'de suya iniyor, Blue Star Line, Clive Palmer, Çin, Avusturalya
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