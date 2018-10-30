'Netflix’ten, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konulan yeni bir mini dizi geliyor'

Netflix’ten, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni bir mini dizi geliyor.

Filmloverss'tan Sıla Şahinöz'ün haberine göre Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını anlatacak olan mini dizisinin ismi 'Ottoman Rising'.

Habere göre dizi Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak. 6 bölüm şeklinde yayınlanacak olan Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in, 12 yaşında padişah olmasıyla yaşanan olayları da mercek altına alacak.

Dizinin kurmaca belgesel formatında çekilmesi planlanıyor. STXtv ve Karga Seven Pictures işbirliğinde yapılacak olan dizinin yapımcıları arasında en son 'Takım: Mahalle Aşkına' filmine imza atan Emre Şahin de yer alıyor. Dizinin Türkiye ve Çin haklarını, STXs stüdyosu elinde bulunduruyor.