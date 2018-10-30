Japonya'da turistlerden korkan görevli, ücret almayı bıraktı: 160 bin kişi ulusal parkı ücretsiz gezdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan bir ulusal bahçe görevlisi, ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti istemeye korktuğu için işletmeyi milyonlarca yen zarara geçirdi.

© REUTERS / Nicky Loh Japonya'da bir şirketten düzenli uyuyan çalışanlara para ödülü

Başkent Tokyo'da bulunan Shinjuku Gyoen ulusal bahçesinin 70'li yaşlardaki çalışanının, parkı ziyarete gelen turistlerden para istemeye korktuğu için ulusal parkı milyonlarca yen zarara soktuğu öğrenildi. Olay, başka bir çalışanın durumu bildirmesiyle açığa çıktı.

160 BİN KİŞİ ÜCRETSİZ ZİYARET ETTİ

İsmi verilmeyen çalışanın, park giriş ücreti için yetişkinlerden 200 yen, (1.8 dolar) çocuklardan ise 50 yen alması gerekirken, iki buçuk yıldır ücret almadığı öğrenildi.

Çalışanın ücret almaması sonucunda 160 bin kişi parkı ücretsiz ziyaret etmiş oldu. Parkın işletmesinin sahibi olan Çevre Bakanlığı ise, parkın en az 25 milyon yen (220 bin dolar) zararda olduğunu açıkladı.

ÜCRET İSTEMEYE KORKTU

Yapılan soruşturmada ise, söz konusu çalışanın 'bir yabancı turist yıllar önce kendisine bağırdığı için' ücret istemeye korkar hale geldiğini açıkladığı öğrenildi.

SoraNews24'e göre çalışan, "Herhangi bir yabancı dil bilmiyorum, ve uzun süre önce bir yabancı turist bana bağırdığında korktum" açıklamasında bulundu.

Öğrenilene göre çalışan, herhangi bir ücret almadan dağıttığı biletleri daha sonra veritabanına erişimi olan bir başka arkadaşı üzerinden iptal ederek, bilet rakamları ve ücretler arasındaki açığın farkedilmemesini sağladı.

BAŞKA BİR ÇALIŞAN AÇIĞA ÇIKARDI

© REUTERS / Toru Hanai Japonya'da öğrenci ve çalışanlara ağlama dersleri veriliyor

Çalışanın aralık 2016'ya kadar farkedilmeyen bu 'tezgahı', başka bir çalışanın, kendisinin bir turiste bilet verirken sergilediği garip davranışlarını rapor etmesiyle birlikte açığa çıktı.

Sankei Shimbun gazetesinin belirttiğine göre, sebep olduğu zararın ardından söz konusu çalışanın maaşı yüzde 10 kesintiye uğradı. Çalışan ise emeklilik talebinde bulundu ve emekli maaşının yarısını vermeyi teklif etti.