Japonya'da turistlerden korkan görevli, ücret almayı bıraktı: 160 bin kişi ulusal parkı ücretsiz gezdi

160 BİN KİŞİ ÜCRETSİZ ZİYARET ETTİ
İsmi verilmeyen çalışanın, park giriş ücreti için yetişkinlerden 200 yen, (1.8 dolar) çocuklardan ise 50 yen alması gerekirken, iki buçuk yıldır ücret almadığı öğrenildi.
Çalışanın ücret almaması sonucunda 160 bin kişi parkı ücretsiz ziyaret etmiş oldu. Parkın işletmesinin sahibi olan Çevre Bakanlığı ise, parkın en az 25 milyon yen (220 bin dolar) zararda olduğunu açıkladı.
ÜCRET İSTEMEYE KORKTU
SoraNews24'e göre çalışan, "Herhangi bir yabancı dil bilmiyorum, ve uzun süre önce bir yabancı turist bana bağırdığında korktum" açıklamasında bulundu.
Öğrenilene göre çalışan, herhangi bir ücret almadan dağıttığı biletleri daha sonra veritabanına erişimi olan bir başka arkadaşı üzerinden iptal ederek, bilet rakamları ve ücretler arasındaki açığın farkedilmemesini sağladı.
BAŞKA BİR ÇALIŞAN AÇIĞA ÇIKARDI
Sankei Shimbun gazetesinin belirttiğine göre, sebep olduğu zararın ardından söz konusu çalışanın maaşı yüzde 10 kesintiye uğradı. Çalışan ise emeklilik talebinde bulundu ve emekli maaşının yarısını vermeyi teklif etti.
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