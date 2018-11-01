Kardashianlar Cadılar Bayramı için ‘melek’ oldu

Dün kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle katıldıkları partilerde boy gösterdi.

Kardashian ve Jenner kardeşlerin Victoria's Secret modellerinin görünüme büründükleri halleri sosyal medyada Cadılar Bayramı'nın en beğenilen kostümleri arasında yer aldı.

Öte yandan Kim Kardashian, Victoria's Secret'a hediyeleri için teşekkür ederek fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kardashian ve Jenner kardeşlerin ‘melekleri' andıran fotoğrafı yaklaşık 5 milyonluk bir beğeni sayısına ulaştı.

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KYLİE JENNER 'BARBİE BEBEK' OLDU

Forbes'ın en zenginler listesindeki en genç isim olan Kylie Jenner Cadıları Bayramı için günlerdir farklı kostümlerle karşımıza çıkıyor. Kızıyla önce kelebek olan, Victoria's Secret meleğine dönüşen Kylie, şimdi de Barbie bebek oldu.

​Her yıl iddialı kıyafetler giymesiyle bilinen ünlü süper model Heidi Klum ve sevgilisi Tom Kaulitz ise New York'ta düzenlenen partiye Shrek ve Fiona kılığında katılarak Cadılar Bayramı'nın en iyi giyinen ünlü çift seçildi.

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Ariana Grande ise Kardashianların aksine Cadılar Bayramı'nda tercihini ‘şeytan' kılığına girmekten yana kullandı.

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