Akıllara durgunluk veren kaza, Chongqing kentinde yaşandı. Yolculuk sırasında şoförün kendisine vuran yolcuya karşılık vermesi nedeniyle otobüs kontrolden çıktı. Önce bir otomobile çarpan otobüs, ardından karşı şeride geçtikten sonra bariyerleri aşıp 50 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçtu.
Yangtze Nehri'ne düşen otobüste şoför dahil 15 kişi bulunuyordu. Kurtarma ekipleri 13 kişinin cesedinin bulunduğunu, 2 kişinin ise kayıp olduğunu belirtiliyor.
O anlar güvenlik kameralarına yansırken, yetkililer, kavganın 48 yaşındaki yolcunun ineceği durağı kaçırması üzerine başladığını belirtti.
Yolcu-şoför kavgası nehirde bitti: 13 kişi öldü, 2 kişi kayıp https://t.co/vkaWkNUGGq pic.twitter.com/cuKIR8XIbn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 2 Kasım 2018
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