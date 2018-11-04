Macaristan'da 94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'de hava sıcaklığının son 94 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 21.6 dereceye yükseldiği belirtildi.
© AP Photo / Manu Fernandez
Açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde başkentteki en yüksek sıcaklık oranının 3 Kasım 1924 yılında 20.5 derece ölçüldüğü, sıcaklık rekorunun 1 derece ile kırılarak 21.6 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülke sıcaklık rekorunun da kırıldığına işaret edilen açıklamada, 3 Kasım 1970 yılındaki 23.5 derecelik ülke sıcaklık rekorunun Sarkad kentinde ölçülen 24.4 derece ile kırıldığı kaydedildi.
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