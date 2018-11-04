Calvin Klein parfümlü tuzak planlanıyordu: 'İnsan yiyen' dişi kaplan öldürüldü

Hindistan'da insan yemekle suçlanan, hakkında 'vur' emri bulunan ve Calvin Klein'ın 'Obsession' parfümüyle tuzağa düşürülmeye çalışılan 6 yaşındaki kaplan yakalandı.

Nawab Shafat Ali Khan (his son, actually) killed the maneating tiger that had killed 14 people in India! https://t.co/dG1HQ567UM — Clay Travis (@ClayTravis) November 3, 2018

Hindistan Orman İşletme Müdürlüğü, kaplanı gören köylülerin yetkililere haber verdiğini, bunun üzerine önceki gün bir ekibin hem bayıltıcı silah hem de ateşli silahla kaplanın görüldüğü yere gittiğini aktardı. Açıklamada, kaplanın görüldüğünde ilk olarak bayıltıcı silahla vurulduğu ancak ekibin aracına saldırmaya çalışması ardından ateşli silahla, tek kurşun atışıyla öldürüldüğü belirtildi.

Dark day for the nation. Tigress #Avni murdered, likely in front of her cubs. Here’s what you can do to call for her killing to be treated as a wildlife crime: https://t.co/9Spc2SxvK0 — PETA India ❤️❤️ (@PetaIndia) November 3, 2018

​Ekibin başındaki isim olan ve kaplanın avlanması için tutulan ünlü kaplan avcısı Asgar Ali Han da son 2 yılda 13 kişiyi öldürdüğü sanılan kaplanla ilgili şunları söyledi: "İnsanların hayatı tehlikedeydi. Pazar kurulacaktı, kaplan da sık kullanılan, çocukların bisiklet sürdüğü bir yolda görülmüştü. Derhal oraya gitmek zorundaydık. Saldırgan ve akıllı bir dişi kaplan vardı. İnsan korkusu yoktu. İnsan etinin tadını almıştı, bizi maymun, keçi ya da diğer avlarından ayrı tutmuyordu. Dolayısıyla bize yöneldiği an kendimi savunmak için onu vurmak zorundaydım".