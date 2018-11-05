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16:55 05 Kasım 2018
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    Edison Brittes Junior

    Boğazı ve cinsel organı kesilerek öldürülen futbolcunun katil zanlısı: Eşime tecavüz etmeye çalıştı

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    Yaşam
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    Geçen ay kafası ve cinsel organı kesilmiş bir vaziyette ölü bulunan Sao Paulo oyuncusu Daniel Correa Freitas cinayetinin şüphelisi, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etti.

    Futbol- Maç- Saha
    © Sputnik /
    Brezilyalı futbolcu Freitas, evinde boğazı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
    Ölü bedeni geçen ay Brezilya'nın güney kendi Parana'da bulunan Sao Paolo'nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın, boynunda, kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğunu ve cinsel organının da kesildiğini belirtilmişti. 

    Freitas'ın öldürülmeden önce 18 yaşındaki Allana Brittes ile bir partide olduğu belirtilmişti ve Freitas'ın aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. 

    Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.  

    'ANNENİZ YA DA EŞİNİZ DE OLABİLİRDİ'

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    Brittes, "Kapıyı açıp odaya girdiğimde onu eşimin üzerinde gördüm. Eşim çığlık atıyordu ve yardım çağırıyordu. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi çünkü orada bulunan yalnızca benim eşim değil, Brezilya'daki bütün kadınlardı" ifadelerini kullandı. 

    Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi. O anda ise, o kişi benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum. Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.

    'TECAVÜZE ENGEL OLDUM'

    Brittes, olay anını ise "Onu eşimin üzerinden yere fırlattım ve o canavar pisliğin eşime tecavüz etmesine engel oldum" ifadeleriyle anlattı. 

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    Freitas'ın resmi ölüm sebebi henüz belirlenmemiş olsa da, Band B isimli bir yerel gazete, hayatını kaybeden futbolcunun işlenceye maruz kaldığını açıkladı. Gazeteye konuşan bir polis yetkilisinin ise, "Bedenin görünüşünden, çok şiddetli bir durum olduğu anlaşılıyor" dediği öğrenildi.

    Mahkeme ise, olaydan elde edilen kanıtlara göre, futbolcunun sokakta öldürüldüğünü ve yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendiğini açıkladı.

    Etiketler:
    öldürme, intikam, tecavüz, cinayet, Daniel Correa Freitas, Edison Brittes Junior, Sao Paolo, Brezilya
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