Boğazı ve cinsel organı kesilerek öldürülen futbolcunun katil zanlısı: Eşime tecavüz etmeye çalıştı

Freitas'ın öldürülmeden önce 18 yaşındaki Allana Brittes ile bir partide olduğu belirtilmişti ve Freitas'ın aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.
Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.
'ANNENİZ YA DA EŞİNİZ DE OLABİLİRDİ'
Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi. O anda ise, o kişi benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum. Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.
'TECAVÜZE ENGEL OLDUM'
Brittes, olay anını ise "Onu eşimin üzerinden yere fırlattım ve o canavar pisliğin eşime tecavüz etmesine engel oldum" ifadeleriyle anlattı.
Mahkeme ise, olaydan elde edilen kanıtlara göre, futbolcunun sokakta öldürüldüğünü ve yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendiğini açıkladı.
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