Muğla'daki operasyonda esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi

Çalışma kapsamında uyuşturucunun F.P. tarafından satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, F.P'yi ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin uyuşturucuyu sattığı İ.T'nin üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun yetiştirildiği Gümbet Mahallesi'ndeki iki ayrı eve düzenlenen operasyonda ev sahipleri M.Ç. ve A.C.T. de gözaltına alındı.
Evlerdeki aramada, çok miktarda skunk kökü ve bitkisi ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan sisteme ait materyaller, 6 dilim halinde 630 gramlık esrarlı kek ve 765 gram esrarlı tereyağı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.P, M.Ç. ve A.C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
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