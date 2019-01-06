Cem Yılmaz biletleri karaborsada: 6 bin liradan alıcı buluyor

CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ
Posta gazetesinde yer alan habere göre, oyunun açılışı 9-10 Mart'ta Londra'da yapacak. 24 Mart'ta Amsterdam'da, 12 Nisan'da İsviçre Düsseldorf'ta ve 18 Nisan'da Franfurt'ta seyirci karşısına çıkacak.
Gösterinin bilet fiyatları 370-1000 lira arasındaydı, ancak büyük rağbet görünce biletler karaborsaya düştü.
6 BİN LİRAYA BİLET SATILIYOR
Londra gösterisi 'viagogo' sitesinde 2 bin 665 liraya kadar yükseldi. Frankfurt'ta ise 6 bin liradan alıcı buluyor.
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