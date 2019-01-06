Cem Yılmaz biletleri karaborsada: 6 bin liradan alıcı buluyor

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın biletleri karaborsaya düştü. 370-1000 lira arasında olan biletleri 2 bin ile 6 bin liradan alıcı buluyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yıllar sonra yapacağı yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' ile martta turneye başlıyor. Yılmaz'ın biletleri karaborsaya düştü.

CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ

Posta gazetesinde yer alan habere göre, oyunun açılışı 9-10 Mart'ta Londra'da yapacak. 24 Mart'ta Amsterdam'da, 12 Nisan'da İsviçre Düsseldorf'ta ve 18 Nisan'da Franfurt'ta seyirci karşısına çıkacak.

Gösterinin bilet fiyatları 370-1000 lira arasındaydı, ancak büyük rağbet görünce biletler karaborsaya düştü.

6 BİN LİRAYA BİLET SATILIYOR

Londra gösterisi 'viagogo' sitesinde 2 bin 665 liraya kadar yükseldi. Frankfurt'ta ise 6 bin liradan alıcı buluyor.