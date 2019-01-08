'50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı' diyen Fransız yazar Moix alay konusu oldu

Fransız yazar Yann Moix'in Marie Claire dergisine verdiği röportajda "50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı" demesi tepki çekti. Yazar, sosyal medyada ise dalga konusu oldu.

Moix, röportajda "Genç kadınların vücutlarını tercih ediyorum. Bütün mesele bundan ibaret. 25 yaşındaki bir kadının vücudu olağanüstüdür. 50 yaşındaki bir kadının vücudu hiç de olağanüstü değildir" dedi.

Aynı zamanda sunucu ve yönetmen olan Moix, ayrıca Asyalı kadınlarla birlikte olmayı tercih ettiğini de söyledi.

Kendisi de 50 yaşında olan Fransız yazar bu sözleri sonrası özellikle sosyal medyada hem eleştirildi hem de dalga konusu oldu.

'50 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR DERİN BİR NEFES ALMIŞTIR'

Fransız komedyen Marina Foïs, Twitter hesabından yaptığı şakada 49 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek, Moix ile yatmak için "sadece 1 yıl 14 günü kaldığını" söyledi.

Plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec #yannmoix #inchallah ça se fait 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 — foïs marina (@foismarina) January 7, 2019

Komedyen Anne Roumanoff ise Europe 1 radyosunda yaptığı programda Moix'i eleştirerek, "Aşkın kalçaların sıkılığıyla ilgisi yok" dedi.

© REUTERS / Philippe Wojazer Fransa First Lady'si, eşi Macron hakkında konuştu: Tek kusuru benden genç olması

Gazeteci Colombe Schneck, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak "İşte, 52 yaşında bir kadının kalçaları… Ne kadar aptalsınız, ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" notunu paylaştı. Ancak Schneck'in daha sonra paylaşımını sildiği görüldü.

Sosyal medyada Moix ile dalga geçenlerden bir kullanıcı da "50 yaş üstü kadınlar onun bu sözleriyle derin bir nefes almışlardır" derken, bir diğeri de yazara atıfla "50 yaş üstü kadınlar lütfen size görünmez olabilir mi?" diye sordu.

50 yaşın üstündeki bazı kadınlar ise Moix'yı protesto etmek için sosyal medyada vücutlarını gösteren bazı fotoğraflar paylaştı.

Aldığı eleştiriler sonrası RTL Radyosu'na konuşan Moix, kadın zevkinden dolayı eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.