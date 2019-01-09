Rus sporcuya takımıyla sözleşmesini uzatması için ömür boyu sınırsız votka teklif edildi

Restoran takımla olan sözleşmesini uzatıp Ohio'da kalması için, Panarin'e High Bank isimli votkadan ömür boyu sınırsız olarak temin etmeyi teklif etti.
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Have you heard?! High Bank Distillery is offering @artemiypanarin High Bank for life if he stays with the Columbus Blue Jackets! 🙌🏼🏒 We hope you’ll help us in our crusade to do our part to keep Artemi Panarin in Columbus! Tag @artemiypanarin and all your CBJ loving friends below!!! Be sure to use the hashtag: #StayThirstyPanarin
Sosyal medyada bir kampanya başlatan restoran Instagram'da "Artemiy Panarin'e Columbus Blue Jackets'ta kalması karşılığında ömür boyu High Bank votkası teklif ediyoruz. Onu Columbus'ta tutmak için mücadelemizde yardım etmenizi umarız" açıklamasını kullandı.
Öte yandan 27 yaşındaki Panarin'in sözleşmesini uzatacağına dair hiçbir bilgi gelmedi, ancak başka takımlarla sözleşme yapması için ikna edilmeye çalışıldığına dair söylentiler var. Restoranın teklifinin sporcu üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağı da merak konusu.
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