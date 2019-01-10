Netflix şifrelerini paylaşanlar, yapay zeka tarafından 'avlanacak'

Yazılım, yapay zekayı, davranışsal analizleri ve otomatik öğrenme sistemi kullanarak şifre paylaşım etkinliğini izliyor, sistemlere giriş-çıkış hareketlerini analiz ediyor ve böylece kuralları ihlal edenleri tespit ediyor.
Parks Associates adlı araştırma şirketine göre önümüzdeki yıllarda şifre paylaşımı nedeniyle ödemeli-TV kuruluşları 9.9 milyar dolar, abonelik bazlı yayın kuruluşları ise 1.2 milyar dolar daha az gelir elde edecek.
Magid şirketinin araştırmasına göre Y kuşağındaki abonelerin dörtte birinden fazlası, şifrelerini tanıdıklarıyla paylaşıyor.
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