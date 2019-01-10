Hindistan'da bir timsahın cenazesine 500 kişi katıldı

Hindustan Times'ın haberine göre, bir gölette yaşıyan Gangaram adlı timsah yerel sakinlerin sevgisini kazanmıştı. Timsahın 130 yaşında yaşlılıktan öldüğü tespit edildi.

“He would even eat rice and dal which was served by the villagers and kids. Gangaram was very understanding. If he saw anyone swimming near him, he used to go to the other side of the pond,” said a resident of village Dhara. — Hindustan Times (@HindustanTimes) January 10, 2019

​Gangaram için görkemli cenaze töreninin organize edildiği belirtilen haberde, hayvanın cesedinin, çiçekle süslenmiş traktörle taşındığı aktarıldı.

Gölet yakınında yaşayan Basavan adlı bir köylü, "Çocuklar bile onun yanında yüzebiliyordu ve Gangaram asla kimseye saldırmaz, kimseye zarar vermezdi. O bir timsah değil, bir dosttu" diye anlattı.

The over three-metre-long reptile was buried in the village after his last rites were performed by the villagers. https://t.co/KKKRJ3jxOH pic.twitter.com/ExsQKkKMkp — Hindustan Times (@HindustanTimes) January 10, 2019

​Bir diğer köylü, "Gangaram çok anlayışlı biriydi. Yakında birini gördüğünde gölün diğer ucuna gidiyordu" diye konuştu.

Köylülerin, timsahın mezarında anıtını yapmayı planladığı ifade edildi.