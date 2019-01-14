Kedili optik yanılsama sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü

Dr. Michelle Dickinson adlı Twitter kullanıcısı, siyah-beyaz bir ‘çizgili görüntü’ paylaşarak, isteyen herkesi resmin içinde gizlenmiş kedi yüzünü bulmaya davet etti.

Dickinson, paylaşımın açıklama kısmında, kullanıcıların bir kedi yüzünün belirdiği optik yanılsamayı sadece başlarını salladıkları zaman görebileceklerini ifade etti.

Paylaşım kısa sürede binin üzerinde beğeni topladı ve birkaç yüz kez paylaşıldı. Kullanıcılar, optik yanılsamanın sırrını çözmek için çeşitli tahminlerde bulundu.

Yorum bırakan kimi kullanıcılar akıllı telefon titreşiminin de kedi yüzünü ortaya çıkarabildiğini belirtirken, kimilerininse herhangi bir harekete gerek kalmadan görüntüyü fark edebildikleri anlaşıldı. Bazı kullanıcılar da kedi yüzünü görmek için gözlüklerini çıkarmalarının yeterli olduğunu ifade etti.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019

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