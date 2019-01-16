Instagram beğeni yarışında bir rakip daha: Ellen DeGeneres, Kylie Jenner ve ‘halefi’ yumurtayı ‘bir araya getirdi’

Sosyal medya Instagram'da paylaşılan bir yumurta fotoğrafının ABD'li model Kylie Jenner'ın beğeni rekorunu kırmasıyla çalkalanırken, ABD'li program sunucusu Ellen DeGeneres çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

21 yaşındaki milyoner model Kylie Jenner'ın geçen sene Şubat ayında paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyondan fazla beğeni alarak Instagram'da tüm zamanların beğeni rekorunu kırmıştı.

Ancak 4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli Jenner'ı solladı.

Yumurta görselinin şuanda 44 milyondan fazla beğenisi bulunuyor.

Twitter ve Instagram bu olayla çalkalanırken, ABD'li program sunucusu Ellen DeGeneres esprili bir görsel ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

© AP Photo / Rich Fury Instagram'da Kylie Jenner'ın beğenme rekorunu 'yumurta' kırdı

DeGeneres, Jenner ve yumurta görsellerini birleştirerek Instgram hesabından paylaştı ve altına "Hesaplamalarıma göre, bu şimdiye kadar en çok beğeni alan Instagram paylaşımı olacak! Yumurta + Kylie Jenner = minimum 51.000.000 beğeni" yazdı.

Ünlü komedyenin paylaşımına esprili yorumlar gelirken, beğeni sayısının 3 milyonda kaldığı görüldü.