Instagram beğeni yarışında bir rakip daha: Ellen DeGeneres, Kylie Jenner ve ‘halefi’ yumurtayı ‘bir araya getirdi’

21 yaşındaki milyoner model Kylie Jenner'ın geçen sene Şubat ayında paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyondan fazla beğeni alarak Instagram'da tüm zamanların beğeni rekorunu kırmıştı.
Ancak 4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli Jenner'ı solladı.
Yumurta görselinin şuanda 44 milyondan fazla beğenisi bulunuyor.
Twitter ve Instagram bu olayla çalkalanırken, ABD'li program sunucusu Ellen DeGeneres esprili bir görsel ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Ünlü komedyenin paylaşımına esprili yorumlar gelirken, beğeni sayısının 3 milyonda kaldığı görüldü.
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