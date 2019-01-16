Rihanna'dan babasına soyadı davası

Ünlü şarkıcı Rihanna, babası Ronald Fenty'ye, soyadını ticari marka olarak kullandığı için dava açtı.

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mahkemeye sunduğu dosyalarda, Fenty adını iş yatırımlarında kullanma hakkının kendisinde olduğunu iddia etti.

© AFP 2018 / Bryan R. Smith Rihanna’dan Snapchat’e kadına yönelik şiddet eleştirisi: Kendinizden utanın

Rihanna, babasını ve Moses Perkins isimli kişiyi 2017'de beraber kurdukları yetenek ajansına Fenty Entertaintment adını vererek telif hakkını ihlal etmekle suçladı.

Ünlü şarkıcı, babasını Fenty ismini butik oteller zincirinde kullanmakla da suçladı.

Ronald Fenty'nin kendi şöhretini kullanarak haksız gelir elde ettiğini iddia eden şarkıcı, babasını defalarca uyardığını ancak işe yaramadığını görünce bu yola başvuruduğunu belirtti.

Tam adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, 2017'de kozmetik markası Fenty Beauty'yi kurdu. Ardından Savage X Fenty adıyla iç çamaşırı markası oluşturdu.

Rihanna, daha önce babasının annesini darp ettiğini be kokain bağımlısı olduğunu söylemişti.

2013 yılında babasının rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesini sağlayan Rihanna, babasıyla en son bir doğum gününde bir araya gelmişti.

Şarkıcı zaman zaman Instagram hesabından babasıyla birlikte olduğu fotoğrafları da paylaşmıştı.