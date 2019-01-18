Geminin 11. katından denize atlayan turist sosyal medyanın gündemine yerleşti

© Fotoğraf : Youtube/ig: 8Booth Otelin çatısından havuza inanılmaz atlayış

Naydev'in bir arkadaşı tarafından çekilen videoda, Naydev'in atlayışını gerçekleştirmek için kamarasının balkonun korkuluğuna çıktığı sırada arka planda arkadaşlarının güldükleri duyuluyor.

İlerleyen sahnelerde, genç adamın yolcu gemisinin 11 katlı bir bina yüksekliğindeki güvertesinden kendisini aşağıya bıraktığı görülüyor.

Macera arayan ABD'li turist ufak bir bot tarafından sudan çıkarılırken, daha tekrar gemiye getirildi. Gemide güvenlikten sorumlu yetkililer, Naydev'e eşyalarını toparlamasını ve derhal gemiden ayrılması gerektiği ilettiler.

Arkadaşları tarafından kaydedilen videoyu kişisel Instagram hesabına yükleyen ‘maceraperest' yolcunun gönderisi, 6 gün gibi bir süre içerisinde 100 binden fazla izlenme elde etti.

​'KENDİMİ HİÇ BU KADAR CANLI HİSSETMEMİŞTİM'

Gönderiyi paylaştığı sırada sarhoş olduğunu belirten Naydev sosyal medya üzerinden olaya ilişkin yayınladığı yazısında, "Atlayışı yaptığımda hala dünden kalmaydım ve uyandığımda atlamaya karar verdim" açıklamasında bulundu.

Hayatı boyunca atlayışını gerçekleştirdiği sıradaki kadar canlı hissetmediğini belirten Naydev, atlayıştan sonra suya sert girişinden ötürü vücudunda ağrılar olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 gün boyunca zar zor yürüyebildiğini ve bir süre ağrıdan ötürü uyumakta güçlük çektiğini aktaran Naydev, şu anda iyi olduğunu aktardı.

'HUKUKİ BİR CEZA ALMALARINI SAĞLAMANININ YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ'

Konu hakkında bir açıklama yapan gemi acentası Royal Caribbean sözcüsü, "Aptalca ve düşüncesizce yapılan bir hareketti. Naydey ve arkadaşlarının bir daha bizimle seyahat etmeleri yasaklanmıştır. Bu şahısların hukuki bir ceza almalarının yolunu araştırıyoruz" dedi.