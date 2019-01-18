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17:14 18 Ocak 2019
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    Arnold Schwarzenegger-Joseph Baena

    'Babadan oğula miras': Schwarzenegger'in kendisiyle özdeşleşen pozunu bu sefer oğlu verdi

    © Fotoğraf: Instagram
    Yaşam
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    Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena'nın babasının bundan tam 43 yıl önce verdiği pozun birebir aynısı verdiği fotoğrafı kişisel soysal medya heabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada birçok yorum alırken, genç sporcunun babasını yakalayabilmesi için çok çalışması gerektiği yorumu öne çıktı.

    Kariyerine vücut geliştirme sporuyla başlayan ve daha sonrasında Hollywood'un şöhret basamaklarını 'Terminatör' filmindeki başarısıyla hızla tırmanan aktör Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena, babasının vücut geliştirme sporu yaptığı dönemde verdiği ve adeta kendisiyle özdeşleşen pozun birebir aynısını verdiği fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaştı.

    Baena'nın ile baba Schwarzenegger'in pozu arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

    View this post on Instagram

    Just a lil thicc

    A post shared by Joseph Baena (@projoe2) on Jan 13, 2019 at 2:23pm PST

    ​Fotoğrafta, vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 21 yaşındaki Baena'nın vücudunun babasına yaklaşabilmesi için çok çalışması gerektiği ortada olsa da genlerinin de yardımıyla o seviyeye çıkması çokta zaman almayacak gibi duruyor.

    Daha önce Baena'nın doğum günün kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Schwarzenegger, oğlunun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

    "İyi ki doğdun Josep! Sen harika bir oğul ve müthiş bir antreman partnerisin. Her geçen yıl daha akıllanıyor ve güçleniyorsun. Seninle çok gurur duyuyor ve seni seviyorum."

    ​7 defa ‘Mr. Olimpia' vücut geliştirme (Bay. Olimpik) şampiyonu, film yıldızı ve eski Kaliforniya valisi Schwarzenegger, ikon geline gelen pozunu 1976 yılında vermişti.

    Arnold Schwarzenegger'ın vücut geliştirme sporuyla uğraştığı dönemde verdiği ve kendisiyle özdeşleşen ünlü pozu
    © Fotoğraf : Twitter
    Arnold Schwarzenegger'ın vücut geliştirme sporuyla uğraştığı dönemde verdiği ve kendisiyle özdeşleşen ünlü pozu

    Joseph Baena, Schwarzenegger'in eski hizmetçisi olan Mildred Baena'nın oğlu. Schwarzenegger bir oğlu olduğunu doğumdan 8 yıl sonra öğrenmişti. Vücut geliştirme efsanesi çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmişti. Ancak sonrasındaki süreç Schwarzenegger için hiçte kolay olmadı. O dönem Schwarzenegger'in eşi olan Maria Shriver, evlilik dışı bu ilişkiyi duyunca boşanma davası açmıştı. Böylece 25 yıllık evlilik sona ermişti.

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    Etiketler:
    Instagram, Mildred Baena, Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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