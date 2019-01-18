Erkek markaları, kadın hareketi üzerinden ticari rekabete tutuştu

Erkek tüketicilere hitap eden şirketler, kadınlara yönelik şiddet ve tacizin hesabını soran #MeToo hareketine destek olup olmamak üzerinden rekabete girdi. Egard erkek saatleri, #MeToo'ya katılan reklam filmi yüzünden boykota uğrayan Gillette'e karşı erkekleri savunan bir film yayımladı.

ABD merkezli jilet markası 'Gillette'in #MeToo hareketine destek veren ve erkekleri şiddetle tacize başvuran hemcinslerine hesap sormaya çağıran reklam filmine tepkiler durulmuyor.

'BİZ ERKEKLERİN İÇİNDEKİ İYİYİ GÖRÜYORUZ'

Bütün erkekleri suçlu durumuna düşürdüğü iddiasıyla erkek tüketicilerin boykot çağrısıyla karşılaşan Gillette'e karşı yanıt olarak bir başka marka da film çekti.

ABD merkezli Egard Saat Şirketi, "Gillette'e videoyla yanıtımız. Toplumun birbirini parçalamayı bırakıp birbirini kutlamaya başlamasının zamanı artık gelmiştir" mesajı ve "Biz erkeklerin içindeki iyiyi görüyoruz" etiketiyle filmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Our video response to Gillette.

It's time for society to start celebrating each other. Not tearing each other down.#weseethegoodinmen #gillette https://t.co/a7WOskWjc4 — Egard Watch Company (@EgardWatchCo) 17 Ocak 2019

Videoyu izleyen erkeklerin 'hemen koşup Egard saati alacaklarına' dair yorumlar yapmaları dikkat çekti.

'Dünyayı hepimiz için daha güvenli ve daha iyi bir yer yapmak için her şeylerini feda edenlere adandığı' ifade edilen video, "Erkek nedir" başlığını taşıyor ve sadece erkekleri konu alıyor.

İŞYERİ ÖLÜMLERİNDE

Videonun başında dış ses "erkek nedir, erkek cesur mudur" derken bir itfaiyecinin kurtardığı küçük kızı kucağında taşıması gösterildi ve bu sırada 'işyeri ölümlerinde kurbanların yüzde 93'ünün erkek olduğu' yazısı konuldu.

SAVAŞ ÖLÜMLERİNDE

Asker görüntüleri eşliğinde "erkek kahraman mıdır" sorusu sorulurken 'savaşta ölenlerin yüzde 97'sinden fazlasının erkek olduğu' yazısı verildi.

MAKTULUN CİNSİYETİ

"Erkek koruyucu mudur" sorusu sorulurken kız evlatlarını seven babalar gösterilirken 'adam öldürme mahkumiyetlerinde kurbanların yüzde 79'unun erkek olduğu' yazısı geçildi.

BABA SORUMLULUĞU

"Erkek yaralanmaya açık mıdır" sorusuna kızına sarılan bir baba eşlik ederken 'çocuğunu ziyaret hakkından mahrum babaların yaklaşık yarısının hala çocuklarını finanse ettiği' ifade edildi.

© Fotoğraf : Facebook/Radio 10 Cinsiyetçi olmakla suçlanan radyocu hakkında karar: Her hafta feminist konuk ağırlayacak İNTİHAR EDERLER

Maden, petrol kuyusu gibi ağır işlerde çalışan erkek görüntüleri verilirken "Erkek kullanılıp atılır mı" diye soruldu ve intihar kurbanlarının yüzde 80'inin erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

EVSİZ KALIRLAR

"Erkek yıkılır mı" sorusuna eşlik eden bilgi ise 'bekar evsizlerin yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğuydu'.

Erkeklerin çalışıp çabaladıkları vurgusunu dış sesin "BİZ ERKEKLERİN İÇİNDEKİ İYİYİ GÖRÜYORUZ" sözü ve yazısı takip etti.

Gülen erkek portreleri geçidinin ardından devasa boyutta Egard Saat Şirketi logosunun çıkmasıyla video son buldu.

YouTube'daki Egard Watches kanalında 15 Ocak'ta yayımlanmasından beri en az 297.110 bin kez görüntülenen video 33 bin 'beğenildi' ve sadece 624 'beğenilmedi' işareti aldı.

İzleyici yorumları da ayni minvaldeydi:

"Kesinlikle şahane. Gillette'in iğrençliğinden ışık yılları uzaklıkta."

"Bir daha asla Gillette ürünü almam."

'İNSANLIĞI KURTARDINIZ'

"Yeni saatimle traş olacağım. Teşekkür ederim."

"HEMEN ŞİMDİ kendime saat alıyorum. Erkekleri birilerinin desteklemesinin zamanı gelmişti."

"Uzun zamandır yeni bir saate ihtiyacım vardı. Hemen Amazon'a girip bir bakacağım."

© AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT Endonezya'da bir orangutanın 6 yıl boyunca genelevde çalışmaya zorlandığı ortaya çıktı

"Güzel reklam. Bravo. Gözlerime yaşlar doldu. DÜNYA ÇAPINDA TÜM ERKEKLER ADINA TEŞEKKÜR! İNSANLIĞA İNANÇ YENİDEN TESİS EDİLDİ!"

'ALEM ERKEK DÜŞMANIYSA KRAL SİZSİNİZ'

"Erkekleri kendileri olduğu için aşağılayıp utandırmanın norm olduğu bir çağda, biz bu dünyada yanlış giden her şeyle ilgili suçlanırken, insan düşmanı, tecavüzcü, mağara adamı, canavar ve daha başka lakaplarla genelleştirilirken, büyük şirketler ve medya böyle düşünenleri desteklemek için ellerinden geleni yaparken, tüm içtenliğimle bu video için sizw teşekkür ediyorum."