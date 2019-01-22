ABD'li ünlü müzisyen Chris Brown tecavüz süphesiyle Paris'te gözaltına alındı

Fransa'nın yerel bir magazin dergisinde yer alan habere göre, ABD'li ünlü rap şarkıcısı Chris Brown'ın tecavüz şüphesiyle Paris'te gözaltına alındı.

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'Closer' isimli yerel bir magazin dergisinde yer alan haberde, 15 Ocak'ı 16 Ocak'a bağlayan gece otel odasında Chris Brown tarafından tecavüze uğradığını öne süren 24 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine, Fransız polisinin ünlü müzisyeni Paris'te gözaltına aldığı belirtildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZ ALTINDA

Fransız polisinden bir kaynağa göre, 2 kişinin daha tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı. Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi.

Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Müzisyenin suçlamalar hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor.