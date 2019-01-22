Hamileliğe yol açan üçlü ilişki iddialarına Teyana Taylor, Iman Shumpert ve porno yıldızından yalanlama

Başarılı şarkıcı, oyuncu ve model Teyana Taylor, NBA yıldızı kocası Iman Shumpert ile birlikte üçlü ilişki için bir porno yıldızıyla anlaştığı, ancak üçüncü tarafın kocasından hamile kaldığı iddialarını kesin dille reddetti.

Twitter'da bir hayranının "Seninle ve kocanla üçlü için eve getirdiğin kızın hamile kaldığı, Instagram hesabını bu yüzden kapattığın doğru mu" sorusuna ABD'li yıldız Teyana lafı dolandırmadan yanıt verdi:

TEYANA: O KIZI HAYATIMDA GÖRMEDİM

© AP Photo / Evan Agostin Jay-Z nihayet itiraf etti: Beyonce'yi aldattım

"1. O kızı hayatımda ne gördüm ne de dokundum.

2. Sayfam kapanmıştı, çünkü (hip hop müzik yapım şirketi) Def Jam Recordings'e kızgındım, çünkü alışıldık olduğu üzere 'WTP' isimli kahrolasıca şarkımın videosunu zamanında yayımlamamışlardı.

3. Yalanların hakikatten daha çok rağbet görmesi gerçekten üzücü.

4. Iman aptal değil, kendisini öldüreceğimi bilir. Hikayenin sonu."

1. I’ve never seen/touched that girl in my life. 2. My page is gone because I’m upset at @defjam for not dropping my damn “WTP” video on time, per usual. 3. It’s really sad that lies are entertained so much than the truth. 4. Iman is not dumb he know I’d kill him 😃 End of story. https://t.co/FCdG0c1VIr — TEYANA M.J. SHUMPERT (@TEYANATAYLOR) 21 Ocak 2019

2016'da Cleveland Cavaliers formasıyla şampiyonluk yüzüğü takan, bu sezon Sacramento Kings için top zıplatan Iman da haklarında yalan söylenti yayan blogların hepsini dava açmakla tehdit etti.

Ancak basketbolcunun 'dava' paylaşımında, üçlü söylentilerinin diğer tarafı olduğu iddia edilen porno yıldızı Alby Rydes'ın kendisinin arkadaşı olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Iman Shumpert is denying the rumors that he impregnated Alby Rydes, the woman he and Teyana Taylor used to have threesmes with: pic.twitter.com/0GL6xLWhFT — Celebrity's Tea (@pettyythreads) 22 Ocak 2019

Teyana Taylor ile Iman Shumpert, yüklü bir çeke imza atarak hayatlarının reality TV şov olarak çekilmesine izin verdiklerinden beri gündemden düşmüyor.

Ancak porno yıldızı da Instagram hesabından kesin dille yalanlama mesajları paylaştı.

Rumor Control: Alby Rydes Says Iman Shumpert Is NOT the Father of Her Baby + @TeyanaTaylor Responds [Photo] https://t.co/5lAyEYFFBm via @lovebscott — lovebscott (@lovebscott) 21 Ocak 2019

© AP Photo / Charles Sykes Kanye West, Kim Kardashian-Drake ilişkisiyle ilgili dedikodular hakkında sessizliğini bozdu

Alby Rydes, çocuğunun babasının Shumpert olduğu iddialarını geri püskürttü:

"Yalan dedikodulara karşılık vermeyi reddediyorum. Boş dramaların esiri olmak için yaşam çok kocaman ve zaman çok kısa. Ama enerjimi korumak için karşılık vermek zorundayım. Bu dedikoduları her kim çıkardıysa bilinki hepsi yalan haber ve benim bebeğimin babası o değil. Bu olumsuz enerjiyi yarattığınız ve sanki kimse etkilenmeyecek gibi etrafa yaydığınız için hepiniz utanacaksınız."

The rumors floating around about #TeyanaTaylor and her husband #imanshumpert are FALSE according to #albyrydes this was posted on her Instagram 5 min ago ♥️ pic.twitter.com/Jz85J0DcIM — Belle Amé (@ladyinpearls_) 21 Ocak 2019

"Bebeğim çıktığım adamdan ve o da Iman değil. O yüzden bir kaç 'beğenildi' işareti için yalan udurmayı kesin, o bloglara inananlar da bunu yapınca iyi insan olmuyor. Şimdi s……. beni yalnız bırakın."

Teyana Taylor Speaks on Why She Deleted Her IG Page & If It Had Anything to Do With Iman Shumpert Allegedly Getting Adult Film Star Alby Rydes Pregnant During Threesome; Rydes Chimes in on Her IG Story (Tweets-IG-Pics-Vids) https://t.co/gvuJxeyxNW pic.twitter.com/3ZzmvHTl3m — Robert Littal (@BSO) 21 Ocak 2019

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