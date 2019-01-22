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00:12 23 Ocak 2019
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    Teyana Taylor-Iman Shumpert çifti ile kızları Junie

    Hamileliğe yol açan üçlü ilişki iddialarına Teyana Taylor, Iman Shumpert ve porno yıldızından yalanlama

    © Fotoğraf : Instagram
    Yaşam
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    Başarılı şarkıcı, oyuncu ve model Teyana Taylor, NBA yıldızı kocası Iman Shumpert ile birlikte üçlü ilişki için bir porno yıldızıyla anlaştığı, ancak üçüncü tarafın kocasından hamile kaldığı iddialarını kesin dille reddetti.

    Twitter'da bir hayranının "Seninle ve kocanla üçlü için eve getirdiğin kızın hamile kaldığı, Instagram hesabını bu yüzden kapattığın doğru mu" sorusuna ABD'li yıldız Teyana lafı dolandırmadan yanıt verdi:

    TEYANA: O KIZI HAYATIMDA GÖRMEDİM

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    © AP Photo / Evan Agostin
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    "1. O kızı hayatımda ne gördüm ne de dokundum.

    2. Sayfam kapanmıştı, çünkü (hip hop müzik yapım şirketi) Def Jam Recordings'e kızgındım, çünkü alışıldık olduğu üzere 'WTP' isimli kahrolasıca şarkımın videosunu zamanında yayımlamamışlardı.

    3. Yalanların hakikatten daha çok rağbet görmesi gerçekten üzücü.

    4. Iman aptal değil, kendisini öldüreceğimi bilir. Hikayenin sonu."

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    © REUTERS / Andrew Kelly
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    IMAN: O KIZ BENİM ARKADAŞIM

    2016'da Cleveland Cavaliers formasıyla şampiyonluk yüzüğü takan, bu sezon Sacramento Kings için top zıplatan Iman da haklarında yalan söylenti yayan blogların hepsini dava açmakla tehdit etti.

    Ancak basketbolcunun 'dava' paylaşımında, üçlü söylentilerinin diğer tarafı olduğu iddia edilen porno yıldızı Alby Rydes'ın kendisinin arkadaşı olduğunu söylemesi dikkat çekti. 

    Teyana Taylor ile Iman Shumpert, yüklü bir çeke imza atarak hayatlarının reality TV şov olarak çekilmesine izin verdiklerinden beri gündemden düşmüyor.

    Ancak porno yıldızı da Instagram hesabından kesin dille yalanlama mesajları paylaştı.

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    © AP Photo / Charles Sykes
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    Alby Rydes, çocuğunun babasının Shumpert olduğu iddialarını geri püskürttü:

    "Yalan dedikodulara karşılık vermeyi reddediyorum. Boş dramaların esiri olmak için yaşam çok kocaman ve zaman çok kısa. Ama enerjimi korumak için karşılık vermek zorundayım. Bu dedikoduları her kim çıkardıysa bilinki hepsi yalan haber ve benim bebeğimin babası o değil. Bu olumsuz enerjiyi yarattığınız ve sanki kimse etkilenmeyecek gibi etrafa yaydığınız için hepiniz utanacaksınız."

    "Bebeğim çıktığım adamdan ve o da Iman değil. O yüzden bir kaç 'beğenildi' işareti için yalan udurmayı kesin, o bloglara inananlar da bunu yapınca iyi insan olmuyor. Şimdi s……. beni yalnız bırakın."

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