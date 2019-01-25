Depresyonla yaşamasına timsahı yardım ediyor: Wally'yi oyuncak ayıcığım gibi görüyorum

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan The York Haven kasabasında yaşayan Joie Henney isimli yaşlı bir adam depresyon ile duygusal destek aldığı 'terapi hayvanı' Wally'nin yardımıyla mücadele ediyor. Wally, 1.5 metre boyunda bir timsah.

Facebook / Azy Nadia Aziz Malezya'da bir kadın, evinin önünde bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti

65 yaşındaki Henney, Pensilvanya'daki yerel gazetelerden birine yaptığı açıklamada, ‘terapi hayvanı' olarak resmi kaydı olan Wally'nin, 1.5 metre boyunda bir timsah olmasına rağmen kendisine sokulup uyumaktan ve sarılmaktan hoşlandığını söylüyor.

Henney, depresyon tedavisine ilaçla devam etmek istemeyince, Wally'yi duygusal destek için ‘terapi hayvanı' olarak kullanması konusunda doktorunun onayını almış.

Eve geldiğinde Wally'nin yakınlarda bir yerde olduğunu bilmenin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu söyleyen Henney, "Doktorumun Wally'den haberi vardı, onun bana iyi geldiğine ikna oldu, denememek için bir sebep yoktu" diyor.





The emotional support alligator named Wally likes to snuggle and give hugs, according to its owner. https://t.co/iIzKenhHm6 — AP Eastern US (@APEastRegion) January 24, 2019

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'TAVUK KANADIYLA BESLENİYOR, YAPAY GÖLETTE ARKADAŞIYLA OYNUYOR'

Henney'nin anlattığına göre Wally, 14 aylıkken Orlando'da kurtarıldığından beri onun yanında büyüyor. Wally, tavuk kanadıyla besleniyor ve evdeki yapay gölette Scrappy isimli ufak bir timsahla zaman geçiriyor.

65 yaşındaki The York Haven'lı adam, bu yıl 4 yaşına giren Wally'nin büyüme sürecinin tamamlanmadığının ve bir gün dört metre boyuna gelebileceğinin de farkında olduğunu belirtiyor.

The AP has a story about a 65-year-old man named Joie who has a pet alligator named Wally that "likes to snuggle and give hugs," and helps him deal with his depression and the photos are JUST https://t.co/yhU6GZBLpG pic.twitter.com/vykfibxCoN — Tylering Up With Marie Kondo (@TylerHuckabee) January 24, 2019

​'KOLUMU KOPARABİLECEK OLSA DA, BENİM İÇİN KOCA BİR OYUNCAK AYICIK'

Onu ‘kocaman bir oyuncak ayıcık' olarak gördüğünü söylese de, Henney, Wally'nin son derece tehlikeli ve vahşi bir hayvan olduğunun da bilincinde. Ancak kolunu koparabilecek kuvvette olan bu timsahtan hiçbir zaman korkmadığını da söylüyor.

'HİÇ KİMSEYİ ISIRMADI, HATTA KEDİLERDEN KORKUYOR'

Üstelik Henney'nin anlattığına göre Wally'nin bu tür bir ‘sabıkası' da yok. Zira 4 yaşındaki timsah şu ana kadar hiç kimseyi ısırmamış, hatta kedilerden de korkuyormuş.

Wally'i sosyalleşmesi için yaşlılar bakımevlerine ya da ikinci lig beyzbol maçlarına götürdüğünü de söyleyen Henney, "Köpekten farkı yok. O da sevilip şımartılmak istiyor" diye ekliyor.