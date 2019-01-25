Kıyamet günü saatinde değişiklik yok: Dünyanın hala 2 dakikası var

Dünyanın sona yaklaşma tehlikesini takip eden ve tehdidi 'Kıyamet Saati' üzerinde gösteren bilim insanlarının oluşturduğu Bulletin of the Atomic Scientists adlı grup, insanlığın sonuna yönelik tehdidin seviyesinin değişmediğini açıkladı.

'DÜNYAYA YAPILAN CİDDİ BİR UYARI'

Nükleer Gece Yarısı'na sadece 2 dakika uzakta olunduğu gerçeğinin değişmediğine dikkat çeken grup, "Aldığımız karar, bir istikrar belirtisi değil, aksine tüm dünyaya yapılan ciddi bir uyarı" ifadesini kullandı.

Günümüzde dünyanın 1953 yılında Soğuk Savaş sırasında 23.58 olarak görülen en yüksek noktaya çok yakın konumda olduğunun altını çizen bilim insanları, dünya liderlerini pozitif değişim çabası içine girmesi halinde durumun olumlu yönde değişebileceğini vurguladı.

Kıyamet Saati, 1947'de ilk kez hazırlandığında 23.53'ü gösteriyordu. Soğuk Savaş'ın doruğa çıktığı 1953 ile 1960 yıllarında ise saat 23.58 olarak belirlenmişti. Bulletin of the Atomic Scientists, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 1991'de saati 23.43'e almış, 1984'te ise saat en son olarak 23.53'e çekilmişti.

Kıyamet Günü Saati'nin ileri veya geri alınması kararı, derginin yönetici kadrosu tarafından alınıyor. Karar alınırken, Nobel Ödülü sahipleri dahil dünyanın önde gelen bilim adamlarının tavsiyelerine bakılıyor.