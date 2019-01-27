Moskova kara teslim: 50'yi aşkın araç zincirleme kaza yaptı

Rusya’nın başkenti Moskova’yı teslim alan kar fırtınası cadde ve otoyolların kapanmasının yanı sıra çok sayıda kazaya neden oldu.

Kent yönetimi yolların temizlenmesi için 12 binden fazla kar temizleme aracını faaliyete geçirdi. Simferepol otoyolunda ise 50’yi aşkın araç zincirleme kaza yaptı. Olay sonucunda yol iki taraftan da kapandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kazanın boyutu gözler önüne serildi.

Симферопольский стандарт

(Симферопольское шоссе, 55 километр) pic.twitter.com/wkDwM44Sfk — Игорь Люско (@Igor_Lusko) January 26, 2019

Şans eseri kazada ölen olmadı, yalnızca 3 kişi yaralandı. Caddenin düzene sokulması saatler sürdü.

BİR BAŞKA CADDEDE DE 15 ARAÇLI KAZA

Novorisskoe otoyolunda da en az 15 aracın yer aldığı bir başka kaza meydana geldi, kazada 1 kişi yaralandı.

EN AZ 41 UÇUŞ ERTELENDİ

Kar Moskova’daki havalimanlarında da hava trafiğini ciddi şekilde etkiledi. Domodedovo havalimanında 11 uçuş, Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında da 30 kadar uçuş ertendi.