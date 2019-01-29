FaceTime'da hata keşfedildi: Dinleniyor olabilirsiniz

ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer de görüntülü konuşma uygulaması Face Time'daki açık ile gündemde. Zira söz konusu sistem açığı nedeniyle kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün.

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Teknoblog'un haberine göre, Apple'ın FaceTime platformunda ciddi bir hata tespit edildi. Buna göre, iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile bir kişi FaceTime üzerinden arandığında, o kişi çağrıya cevap vermese de sesi duyulabiliyor.

Konuyla ilgili Twitter'da dolaşan bir video söz konusu hatanın nasıl işlediğini gösteriyor. Bir kişi FaceTime Video ile arandığı sırada, kişi kendi telefon numarasını görüşmeye eklediğinde, FaceTime bunun aktif bir konferans görüşmesi olduğunu düşünüyor ve aranan kişinin sesini, daha cevap vermemiş olsa bile iletiyor.

Wow… when are they going to fix this facetime issue 😨 😦



(Via: @BmManski) pic.twitter.com/R7Q0D2cV66 — Complex (@Complex) January 29, 2019

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Dahası, aranan taraf çağrıyı reddetse bile, sesin gönderildiği belirtiliyor.

The Verge sitesinin Apple'dan aktardığı bilgiye göre, şirket bu durumdan haberdar ve bu hafta içinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle birlikte sorun çözüme kavuşturulacak.

Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım ise FaceTime'ı cihazlarında etkisiz hale getirmek.