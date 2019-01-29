FaceTime'da hata keşfedildi: Dinleniyor olabilirsiniz

Konuyla ilgili Twitter'da dolaşan bir video söz konusu hatanın nasıl işlediğini gösteriyor. Bir kişi FaceTime Video ile arandığı sırada, kişi kendi telefon numarasını görüşmeye eklediğinde, FaceTime bunun aktif bir konferans görüşmesi olduğunu düşünüyor ve aranan kişinin sesini, daha cevap vermemiş olsa bile iletiyor.
Wow… when are they going to fix this facetime issue 😨 😦— Complex (@Complex) January 29, 2019
(Via: @BmManski) pic.twitter.com/R7Q0D2cV66
The Verge sitesinin Apple'dan aktardığı bilgiye göre, şirket bu durumdan haberdar ve bu hafta içinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle birlikte sorun çözüme kavuşturulacak.
Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım ise FaceTime'ı cihazlarında etkisiz hale getirmek.
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