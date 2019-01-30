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    Güvercin

    Ev ve araba fiyatına güvercinler 'otelde konaklıyor'

    © AFP 2018 / FRED TANNEAU
    Yaşam
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    Diyarbakır'da daha önce bir binada hizmet verirken, yoğun talep nedeniyle blok sayısı 3'e yükselen "Güvercin Oteli"nde, yaklaşık 4 bin güvercine bakılıyor.

    White pigeon
    © Flickr/ Chau Pham Van
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    Diyarbakır'da ev ve araba fiyatına satılan güvercinler, yazın klimalı, kışın sobalı oda imkânına sahip ‘Güvercin Oteli'nde bakılıyor.

    Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan ‘Güvercin Oteli', daha önce bir binada hizmet verirken, yoğun talep nedeniyle 3 blok ile hizmet vermeye başladı.

    Fiyatı bin ila 100 bin lira arasında değişen, ‘Gökela', ‘Atlas', ‘Zeytini', ‘Külreng', ‘Narenci' ve ‘Cigeri' gibi birçok ırktan rengarenk güvercinlerin bulunduğu otelin yaklaşık 4 bin müşterisi bulunuyor.

    100 odadan oluşan otelde aylık 500 ila 750 liradan daire kiralayan güvercin sahipleri, binlerce lira masraf yaparak vazgeçemedikleri kuşlarına uygun bir ortam hazırlıyor.

    ‘FINDIK, FISTIK VE BADEMİN YANI SIRA ONLARCA ÇEŞİT YEM İLE BESLENİYORLAR'

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    © AA / Yasin Dikme
    Şanlıurfa semalarına 'güvercin döküldü'
    Fındık, fıstık ve bademin yanı sıra onlarca çeşit yem ile beslenen, özenle bakımları yapılan güvercinler, otelde yazın klima ile serinliyor, kışın ise soba ile ısınıyor.

    Güvercinler, haftanın bir günü otelde düzenlenen ihale usulü açık artırma ile Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan ve Dubai'ye de gönderiliyor.

    ‘GÜVERCİN MERAKLILARI BURADA ODA TUTUYOR'

    ‘Güvercin Oteli' yöneticisi Mehmet Batmaz, yaptığı açıklamada, ilk etapta arkadaşları ile bir pasajın üst katını dizayn edip güvercin meraklılarının hizmetine açtıklarını, daha sonra talebin artması ile bir bina kiraladıklarını söyledi.

    Zamanla bir binanın da talebi karşılayamadığını aktaran Batmaz, yandaki iki binayı da kiraladıklarını aktardı.

    Güvercin
    © Flickr/ H. Michael Miley
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    Batmaz, "İnsanların 5 yıldızlı bir otelde oda tutması gibi, güvercin meraklıları da gelip burada oda tutuyor, 30-40 bin lira masraf yaparak içini düzenliyor. Güvercinleri kaliteli yem ile besliyor, ilaçla tedavilerini yapıyor" dedi.

    ‘DAİRELERİNİN ANAHTARLARINI GETİRİP, BIRAKAN KİŞİLER VAR'

    "Dünyanın en iyi cins güvercinlerini" 3 blok, 100 odadan oluşan otelde misafir ettiklerini dile getiren Batmaz, nesillerinin tükenmemesi için onları koruduklarını ifade etti.

    Batmaz, otelin 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunduğuna dikkati çekerek, "Güvercinlerin fiyatı bin ila 100 bin lira arasında değişiyor. Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan ve Dubai gibi birçok ülkeye güvercin gönderiyoruz. Güzel kuşları kimse araba, ev fiyatına dahi vermez. Hatta dairelerinin anahtarlarını getirip, bırakan kişiler dahi var" şeklinde konuştu.

    ‘BU SEVGİ ANLATILMAZ'

    Güvercin
    © Flickr/ H. Michael Miley
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    "Güvercinleri besleyip, adeta bir bebek gibi bakıyoruz. Kendimizden daha fazla onlara bakım yapıyoruz. Stres atmaları için onlara müzik dinletiyoruz, huzur bulmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Buzdolabında ilaçlarını koruyoruz, dünyanın en güzel yemlerini onlara servis ediyoruz. Bu sevgi anlatılmaz, yaşanarak öğrenilir" diyen Batmaz, haftanın bir günü otelde düzenlenen ‘ihale' ile açık artırma usulüyle güvercinlerin satışa sunulduğunu, hem alıcı hem de satıcıların memnun ayrıldığını belirtti.

    ‘BİR YAVRU YUMURTADAN ÇIKTIKTAN SONRA ONUNLA BİZ DE BÜYÜYORUZ'

    Güvercin meraklılarından Eser Şehir, güvercin sevdasının çocukluk yıllarında başladığını, şu anda 60 güvercini bulunduğunu söyledi.

    Daha önce güvercinlerini evinin damında beslediğini anlatan Şehir, "Otel açıldığını duyduk. İki boş oda tuttum, içini kuşların yaşayabileceği şekilde dizayn ettim. Biz nasıl otele gidip, konforlu bir şekilde kalıyorsak, güvercinlerimiz de burada konforlu bir şekilde kalıyor" ifadelerini kullandı.

    Güvercin
    © Flickr/ H. Michael Miley
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    Murat Eroğlu da, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla 24 yıldır güvercin beslediğini söyledi.

    Otelin güvercin besleyenler için çok avantajlı olduğunu ifade eden Eroğlu, güvercinlerin bu şekilde kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunduğunu anlattı.

    Kentteki tüm güvercin meraklılarının haftada bir gün otelde buluştuğunu aktaran Eroğlu, "Kiminin araba, kiminin elbise veya başka bir merakı var. Bizimki de güvercin. Bir yavru yumurtadan çıktıktan sonra onunla biz de büyüyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Cigeri, Narenci, Külreng, Zeytini, Gökela, Atlas, Güvercin Oteli, soba, klima, badem, Fındık, güvercin, Eser Şehir, Murat Eroğlu, Mehmet Batmaz, Bağlar, Diyarbakır
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