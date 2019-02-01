Mısır’da evlilik tartışması: 'Bırak evde kalsın'a karşı 'Annenin kucağında kal' kampanyası

Sosyal medya üzerinden ‘Bırak evde kalsın' başlığı ile başlatılan boykot ülkede gündem oldu. Tartışmalara siyaset adamları, sanatçılar ve din alimleri de katıldı. Genç kızlar ise karşı atağa geçerek ‘Annenin kucağında kal' hashtagı başlattı. Mısır'da dar gelirli ailelerin ortalama düğün masrafı 8 bin doların üstünde.

​Mısırlı gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddi istekleri nedeniyle, ‘bırak evde kalsın' adında bir kampanya başlattı.

​Mısır'da yayın yapan El-Yevm el Sabi gazetesi ‘bırak evde kalsın' kampanyası ile ilgili bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44'ü boykotu desteklerken, yüzde 53'ü hayır dedi. Yüzde 3'lük bir grup ise "fikrim yok" diye cevap verdi.

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‘GENÇ KIZLARIN DUYGULARINI İNCİTECEK'

Bir grup milletvekili kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu kampanyanın ‘genç kızların duygularını inciteceğini' ifade eden vekiller, diğer taraftan evlilik masraflarının bu derece artmasına da karşı olduklarını kaydederek, evliliğin kolaylaştırılmasının altını çizdi.

"خليها تعنس" مرفوضة بأمر الدين.. أحمد كريمة: تدعو للإسفاف وتنتهك قيم الإسلامhttps://t.co/fMuFFwGcqW pic.twitter.com/CGWkpDKI1M — اليوم السابع (@youm7) January 29, 2019

​Milletvekili Sabri Yusuf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, evliliğin kader olduğu ve Allah'ın takdiri ile gerçekleştiğini ifade ederek, evlenme zamanı gelenlerin evleneceğini endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Yusuf pahalılığa karşı koyabilmek için gelin ve damat adaylarının masrafları paylaşması gerektiğini de kaydetti.

Televizyonda gündüz kuşağı sunucusu spiker Rami Rıdvan da tartışmalara katılan isimlerden biriydi. Twitter hesabından genç kızlara seslenen Rıdvan, "Buna üzülmeye gerek yok. Tam aksine gerçek delikanlılarla işe yaramaz geçleri bu şekilde ayırt edebilirsiniz" İfadelerini kullandı.

البنات اللي زعلانة من هاشتاج #خليها_تعنس زعلانين ليه؟

بالعكس

ده أنتم لازم تتبسطوا جدا عشان هتعرفوا من الهاشتاج العيال من الرجالة، فهتعرفوا تفرزوا كويس!

ولا تزعلوا نفسكم أبدا

ده إنتن غذاء القلب و الروح ؛) — Ramy Radwan (@RamyRadwan) January 29, 2019

​KIZLARDAN KAŞI KAMPANYA: ‘ANNENİN KUCAĞINDA KAL'

Öte yandan, genç kızlar karşı atağa geçerek gençlere, ‘Annenin kucağında kal' başlıklı bir kampanya ile cevap verdi.

​Mısırlı ünlü artist Ayten Amer'in başlattığı kampanyaya genç kızlardan binlerce destek mesajı geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Amer, genç kızları ‘Annenin kucağında kal' hashtagı ile fotoğraflar yayınlamaları ve fotoğrafın altına "Biz istihare namazını zaten size hayır demek için kılıyoruz" cümlesini yazmalarını istedi.

Ayten Amer'in paylaşımına, Ayet Hamdi isimli genç kız, "Çok haklısınız sizi destekliyorum" diye cevap verirken, Esma isimli kullanıcı, "Bu karşıt kampanya onlara çok iyi bir cevap oldu. Sonuna kadar arkandayız" dedi.

​YABANCI GELİN TEHDİDİ

Bazı gençler Mısırlı kızlara yabancı gelin tehdidinde bulundu. Yabancı ülkelerde evliliklerin çok daha kolay olduğunu hatırlatan gençler, "Biz de bir Alman veya Rus kızı ile tanışıp Müslüman yapıp onunla evleniriz, kıvırcık saçlılarla uğraşmayız" şekilde cevap verdi.