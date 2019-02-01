Kayıt
10:14 01 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    gelin, evlilik, nikah

    Mısır’da evlilik tartışması: 'Bırak evde kalsın'a karşı 'Annenin kucağında kal' kampanyası

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Mısırlı gençler evlilik ve düğün masraflarının artması, kızların maddi istekleri yüzünden evliliğe boykot kampanyası başlattı. Erkeklerin ‘Bırak evde kalsın’ kampanyasına karşı, kızlar ‘annenin kucağında kal’ kampanyası başlattı.

    Sosyal medya üzerinden ‘Bırak evde kalsın' başlığı ile başlatılan boykot ülkede gündem oldu. Tartışmalara siyaset adamları, sanatçılar ve din alimleri de katıldı. Genç kızlar ise karşı atağa geçerek ‘Annenin kucağında kal' hashtagı başlattı. Mısır'da dar gelirli ailelerin ortalama düğün masrafı 8 bin doların üstünde.

    ​Mısırlı gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddi istekleri nedeniyle, ‘bırak evde kalsın' adında bir kampanya başlattı.

    ​Mısır'da yayın yapan El-Yevm el Sabi gazetesi ‘bırak evde kalsın' kampanyası ile ilgili bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44'ü boykotu desteklerken, yüzde 53'ü hayır dedi. Yüzde 3'lük bir grup ise "fikrim yok" diye cevap verdi.

    ‘GENÇ KIZLARIN DUYGULARINI İNCİTECEK'

    Bir grup milletvekili kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu kampanyanın ‘genç kızların duygularını inciteceğini' ifade eden vekiller, diğer taraftan evlilik masraflarının bu derece artmasına da karşı olduklarını kaydederek, evliliğin kolaylaştırılmasının altını çizdi.

    ​Milletvekili Sabri Yusuf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, evliliğin kader olduğu ve Allah'ın takdiri ile gerçekleştiğini ifade ederek, evlenme zamanı gelenlerin evleneceğini endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Yusuf pahalılığa karşı koyabilmek için gelin ve damat adaylarının masrafları paylaşması gerektiğini de kaydetti.

    Televizyonda gündüz kuşağı sunucusu spiker Rami Rıdvan da tartışmalara katılan isimlerden biriydi. Twitter hesabından genç kızlara seslenen Rıdvan, "Buna üzülmeye gerek yok. Tam aksine gerçek delikanlılarla işe yaramaz geçleri bu şekilde ayırt edebilirsiniz" İfadelerini kullandı.

    KIZLARDAN KAŞI KAMPANYA: ‘ANNENİN KUCAĞINDA KAL'

    Öte yandan, genç kızlar karşı atağa geçerek gençlere, ‘Annenin kucağında kal' başlıklı bir kampanya ile cevap verdi.

    ​Mısırlı ünlü artist Ayten Amer'in başlattığı kampanyaya genç kızlardan binlerce destek mesajı geldi.

    Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Amer, genç kızları ‘Annenin kucağında kal' hashtagı ile fotoğraflar yayınlamaları ve fotoğrafın altına "Biz istihare namazını zaten size hayır demek için kılıyoruz" cümlesini yazmalarını istedi.

    Ayten Amer'in paylaşımına, Ayet Hamdi isimli genç kız, "Çok haklısınız sizi destekliyorum" diye cevap verirken, Esma isimli kullanıcı, "Bu karşıt kampanya onlara çok iyi bir cevap oldu. Sonuna kadar arkandayız" dedi.

    YABANCI GELİN TEHDİDİ

    Bazı gençler Mısırlı kızlara yabancı gelin tehdidinde bulundu. Yabancı ülkelerde evliliklerin çok daha kolay olduğunu hatırlatan gençler, "Biz de bir Alman veya Rus kızı ile tanışıp Müslüman yapıp onunla evleniriz, kıvırcık saçlılarla uğraşmayız" şekilde cevap verdi.

    İlgili konular:

    RTÜK'ten 'evlilik programları' açıklaması: Yasaklanmadı, yaptırımlar ağırlaştı
    'Evlilik programlarının saati değişecek'
    FETÖ'nün 30 yıllık evlilik kataloğu ortaya çıktı
    Ürdün'de tecavüzcülere evlilik şartıyla af getiren yasa kalktı
    13 yıldır kayıp olan evlilik yüzüğü, bir havuca takılı halde bulundu
    Etiketler:
    evlilik masrafları, evlilik, sosyal medya, El-Yevm el Sabi, Ayten Amer, Rami Rıdvan, Sabri Yusuf, Mısır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Artistik patinajcıların olay yaratan kıyafetleri
    Artistik patinajcıların olay yaratan kıyafetleri
    Karikatür
    'Trump, ABD halkını utandırıyor'
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet