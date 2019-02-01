Rus Kim Kardashian: Tamamen doğalım, bıçak altına yatmadım

20 yaşındaki Galiçenko, uzmanların tüm vücudunda estetik olduğunu söylemesine rağmen hakkındaki tüm iddiaları reddetti.
'DAVA AÇARIM'
Yüzünde, göğüslerinde ve kalçalarında herhangi bir işlem yapılmadığını öne süren 'Rus Kardashian', bıçak altına yattığı konusunda ısrarcı davranan medya kuruluşlarını dava edeceğini söyledi.
Bugünkü fiziğini düzenli spor yapmaya borçlu belirten Galiçenko, "Dudaklarım kozmetoloji sayesinde böyle. Düzenli spor ve iyi beslenme, vücut şeklimi geliştirdi. Göğüslerime gelince, güzel bir kalıtıma sahibim" dedi.
'FOTOĞRAFLARIMDA KÜÇÜK DÜZELTMELER YAPIYORUM'
Instagram'daki tüm popüler kızlar gibi fotoğrafları üzerinde küçük düzeltmeler yaptığını itiraf eden Galiçenko, ancak hiçbir şeyi abartmadığını kaydetti.
View this post on Instagram
«Но нравилось мне в ней именно то, что её характер был не похож на тех девиц, что я знал. А как она сохраняла свою скромность будучи очень страстной и пылкой дамой, этому нужно поучиться. Девушки вешались мне на шею, а полюбил я именно ту, что ни разу не показала своё неравнодушие ко мне.»
Galiçenko, 2016'da paylaştığı fotoğrafta ise böyle görünüyordu:
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)