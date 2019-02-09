Sigaranın zararlarına dikkat çeken 'astronot' Beşiktaş - Bursaspor maçında

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk etti. Maç öncesinde tribünler maça damgasını vurdu.
Geçtiğimiz günlerde metrobüse astronot kıyafetiyle binen adam bu kez Vodafone Park'taydı.
Herkesin daha keyifli maç izlemesi için statlarda sigara içilmemesine özen gösterelim. #Yeşilay #Sigarayıbırakmagünü #Astronotneyapıyor?👨🚀 pic.twitter.com/7bHyDQsq8w— Yeşilay (@1920yesilay) February 9, 2019
Daha sonra Yeşilay'ın kampanyası olduğu ortaya çıkan adam tribülerde dikkat çekti.
Beşiktaş'ın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilay'ın #SigarayıBırakmaGünü için hazırladığı farkındalık çalışmasının kahramanı astronot bu akşam oynanacak Beşiktaş — Bursaspor maçında Vodafone Park tribünlerinde olacak!" ifadelerine yer verildi.
Yeşilay'ın #SigarayıBırakmaGünü için hazırladığı farkındalık çalışmasının kahramanı astronot bu akşam oynanacak Beşiktaş — Bursaspor maçında Vodafone Park tribünlerinde olacak!#Yeşilay#Astronotneyapıyor?👨🚀@1920yesilay pic.twitter.com/8KxksA5MKU— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2019
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