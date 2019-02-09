Sigaranın zararlarına dikkat çeken 'astronot' Beşiktaş - Bursaspor maçında

Önceki günlerde sosyal medyanın gündemine oturan metrobüs bekleyen astronot bu kez Beşiktaş - Bursaspor maçında tribünlerdeydi. Yeşilay'ın kampanyası olan astronot dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk etti. Maç öncesinde tribünler maça damgasını vurdu.

Geçtiğimiz günlerde metrobüse astronot kıyafetiyle binen adam bu kez Vodafone Park'taydı.

​Daha sonra Yeşilay'ın kampanyası olduğu ortaya çıkan adam tribülerde dikkat çekti.

İdris Sülün Sigaranın zararlarına 'astronot'la dikkat çekildi

Yeşilay yaptığı açıklamada kampanyayı şöyle açıkladı: "Duraklarda içtiğiniz sigaranın dumanı çevrenizdeki insanların dört bir yanını sarıyor. Unutmayın ki bulunduğunuz durak sizin değil hepimizin!"

Beşiktaş'ın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilay'ın #SigarayıBırakmaGünü için hazırladığı farkındalık çalışmasının kahramanı astronot bu akşam oynanacak Beşiktaş — Bursaspor maçında Vodafone Park tribünlerinde olacak!" ifadelerine yer verildi.