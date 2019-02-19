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    Bill Gates, sahneye dışkıyla çıktı

    Bill Gates: İneklerin çıkardığı gazlar, dünyanın en büyük sorunlarından biri

    © AFP 2018 / Nicolas Asfouri
    Yaşam
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    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel ısınmadaki payları nedeniyle, ineklerin çıkardığı gazların dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

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    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    Bill Gates, eşi Melinda Gates ile birlikte yayımladığı yıllık mektubunda tarımsal faaliyetlerin ve inşaat sektörünün küresel ısınmaya yol açan sera gazları salımındaki rollerine dikkat çekti.

    BBC Türkçe'nin haberine göre mektupta, dünyadaki inşaatların sayısının 2060'a kadar iki katına çıkmasının beklendiği belirtilerek, "Bu muazzam miktarda çelik ve çimento üretmek anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle bu her ay yeni bir New York inşa etmek demektir" denildi.

    Gates çifti, sera gazlarında yüzde 24 payı olduğunu söyledikleri tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak da "Bu, geğirirken ve gaz çıkarırken metan yayan inekleri de kapsıyor" ifadelerini kullandı.

    'İNEKLERİN BAĞIRSAK HAREKETLERİ KONUSUNDA KONUŞACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ'

    Gates, CNN'de katıldığı bir programda "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var" diye konuştu ve hayvan yemlerinin değiştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini söyledi.

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    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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    Karbondiyoksitten 23 kat daha güçlü olduğu belirtilen metan gazı, küresel ısınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Amerikan Gıda ve Tarım Dairesi, tarımsal faaliyet kaynaklı metan gazlarının 2030'a kadar yüzde 60 oranında artacağını öngörüyor.

    Dünya genelindeki 1,5 milyar inek ve milyarlarca küçükbaş hayvanın metan dahil onlarca kirletici gaz yaydığı biliniyor. Amonyak salımının üçte ikisinden de inekler sorumlu tutuluyor.

    'BİR İNEK GÜNDE 100-200 LİTRE METAN GAZI ÇIKARIYOR'

    Bazı uzmanlara göre inekler günde ortalama 100 litre ile 200 litre arasında metan gazı çıkarıyor. Bazı uzmanlar ise bunun 500 litreye kadar çıkabileceğini söylüyor. Bunun bir arabanın bir günde yaydığı metana eşit olduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    Bill Gates, ABD
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