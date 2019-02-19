NASA, Mars'a ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2033'te Mars'a gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı seferi için 'komik' astronotlar aradığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" dedi.

Johnson, Antarktika'da dört yıl süren araştırmaları sonunda, "komik, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortağı" gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna vardığını belirtti.

NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için 2023'te Ay'a astronot göndermeyi planlıyor.

Öte yandan, Rusya ve Çin'in 2040'ta Mars'a seferler düzenlemeyi planladığı biliniyor. Elon Musk gibi özel girişimciler de Mars yolculuğu için çalışmalar yapıyor.

YOLCULUK SEKİZ AY SÜREBİLİR

Mars ile Dünya arasındaki ortalama mesafe 225 milyon kilometre ve yolculuğun sekiz ay sürebileceği belirtiliyor.

Mesafe nedeniyle iletişimdeki tek taraflı gecikme 20 dakikaya kadar çıkabilecek. Bir başka ifadeyle, astronotlar, Dünya'daki kumanda merkezine seslerini en erken 20 dakikada duyurabilecek.

Uzmanlar, "Ekipler fiilen kendi başlarına kalacaklar" diyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, iletişimdeki kısa süreli gecikmelerin bile uçuş ekibinin psikolojisini etkilediği sonucuna vardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda denenen 50 saniyelik gecikmenin astronotların moralini bozduğu ve sonrasındaki iş akışını bozduğu görüldü.

Prof. Johnson'un başkanlığında NASA'nın Houston'daki sanal uzay ortamında yapılan çalışmalarda astronotlar 30 ile 60 gün arasında tutuluyor.

Araştırmalarda komik karakterlerin uzay yolculuklarının başarısında ne kadar payı olacağı değerlendirilecek.