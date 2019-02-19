Fransız şirket Suriye'ye tur düzenliyor

Firma tur düzenleyeceği yerler arasında Şam, Lazkiye, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Palmira antik kenti, Humus kentinde Orta Çağ'dan kalma Şövalyeler Kalesi ve Hristiyan köyü Maaloula gibi yerleri saydı.

© REUTERS / Omar Sanadiki ‘Palmira, 2019 yaz aylarında turist ağırlamaya hazır olacak’

Euronews'in haberine göre ilk tur nisan ayında ve 20 kişiyle düzenlenecek. Tura katılanlar özel araçlarla seyahat edecek ve otellerde konaklayacak. 3 bin euroya mal olacak turun 10 gün sürmesi bekleniyor. Sonbahar aylarında beş turun daha yapılması planlanıyor.

BAKANLIK UYARDI: DÖNÜŞTE SORGU VAR

Ancak pek çok bölgede hâlâ savaşın sürdüğü Suriye'ye seyahat konusunda vatandaşlarını uyaran Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaşanacak herhangi bir sorunda sorumluluğun şirkete ait olduğunu vurguladı.

Bakanlık ayrıca Suriye'ye gidenlerin prosedür gereği terörle mücadele kapsamında sorgulanacağını da duyurdu.

ŞİRKETE GÖRE ÜLKE İSTİKRARLI

Ancak tur şirketi Clio'nun Genel Müdür Yardımcısı Jean-Pierre Respaut, Suriye'deki durumun istikrarlı olduğunu savundu ve "Rejim, toprakların büyük bölümünü geri aldı. Halep ve Fırat gibi tam barışın sağlanmadığı bölgelere gitmiyoruz" dedi.

Resmi rakamlara göre iç savaşın başladığı günden bu yana 400 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 5,6 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği Suriye'deki durum antik ve turistik bölgelere de bir hayli zarar verdi. Bunların en sembolikleri arasında gösterilen Palmira antik kenti IŞİD tarafından adeta yerle bir edilmişti. Suriye ordusunun geri almasının ardından antik kentte iyileştirme çalışmaları başlatılmıştı.