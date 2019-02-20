France 2 televizyonunun ‘Putin kaplan avladı’ iddialı haberine ‘palavra ödülü’

Fransa'nın başkenti Paris'te düşünce kuruluşu Polemia Vakfı tarafından Bobards d'Or (Altın Palavra) ödül töreni düzenlendi. Törende geçmiş yılların en saçma ve yalan haberleri ödüllendirildi. Ödül olarak da Oscar benzeri, ancak yalancılığıyla bilinen Pinokyo şeklinde bir heykelcik verildi.
Uluslararası palavra kategorisinde ödül, Rusya ile ilgili bir habere gitti. Ancak bu kez Rusya yalan haber yapmakla suçlanmayıp hakkında yalan haber yapılan mağdur taraf olarak göz önündeydi. Altın Pinokyo, Ağustos 2018'de yaptığı dünya liderlerinin garip tatil alışkanlıkları konulu haberiyle France 2 televizyonunun oldu.
RT Fransa'nın tepkisi üzerine haber kaldırılmıştı, ancak ekran görüntüleri alınmıştı. Kanalın basın servisinden ise yapılanın yalan haber olmadığı, yalnızca dikkatsizlikle yapılan bir hata olduğu ileri sürülmüştü.
Ce n’est pas une fake news mais une erreur involontaire que la direction de l’information de France Télévisions regrette. Elle sera signalée à l’antenne @20hFrance2 ce soir.— France2ServicePresse (@France2_Presse) August 13, 2018
Diğer yandan törende klasik palavra kategorisindeki ödül C News'e ekimde verdiği röportajda Fransa'ya gelen göçmen sayısını azaltan siyaset bilimci Clement Viktorovitch'e gitti. Sarı Yelekler kategorisindeki ödül de, protestoların aşırı sağcı aktivistler tarafından yapıldığını ileri süren basın tarihçisi Thomas Boulouque'ın oldu.
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