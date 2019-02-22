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19:23 22 Şubat 2019
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    Kenya'da yaşayan bir uzun dişli fil

    Botsvana, av yasağını kaldırıp fil etinden mama üretmeye hazırlanıyor

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    Yaşam
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    Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Botsvana'da yeni devlet başkanının talebiyle fil avı yasağının kalkmasını değerlendiren komisyon raporunu sundu: Avlanmaya izin verilsin, düzenli ama sınırlı itlafla evcil hayvan maması üretimine geçilsin.

    1000 Kenya şilini banknotunun önyüzünde ülkenin ilk lideri Jomo Kenyatta'nın, arka yüzünde Afrika fillerinin resmi var.
    © Fotoğraf : Twitter
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    Afrika kıtasının fil nüfusunun üçte birinin bulunduğu Botsvana, fil avı yasağını kaldırmayı değerlendiriyor.

    Hayvanları koruma örgütlerinin 130 bin olarak hesapladığı, siyasilerin çok daha yüksek olduğunu ileri sürdüğü fil nüfusunun büyüklüğü ve giderek daha geniş alanlarda dolaşmasının, insan ile yaban hayatı arasındaki çatışmayı artırdığı, özellikle küçük çiftçilerin hayatını zorlaştırdığı iddiaları gündemde.

    Önceki Devlet Başkanı Ian Khama, kuzeyde yaban hayvan nüfusunun azalması üzerine 2014'te büyük yaban hayvanlarının avlanması yasağını yürürlüğe sokmuştu.

    Nisan 2018'de koltuğu devralan halefi Mokgweetsi Masisi ise haziran ayında bir komisyonu fil avı yasağının gözden geçirilmesiyle görevlendirdi.

    Fil
    © AFP 2018 / Manjunath KIRAN
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    Dün raporu sunan Komisyon Başkanı Frans Van Der Westhuizen, av yasağının kaldırılmasının yanısıra düzenli ama sınırlı itlaf ve evcil hayvanlar için fil etinden mama üretimi yapacak bir tesis kurulmasını da önerdiklerini belirtti.

    Aynı zamanda Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Turizm Bakanı da olan Van Der Westhuizen, "Safari avı sanayisinin büyümesine imkan verirken fil nüfusunu tarihsel düzeyiyle uyumlu şekilde yönlendirecek yasal çerçeve tavsiye ediyoruz" dedi.

    Raporda, Botsvana'nın doğal yaşamı koruma çabalarına katkısı olmayan, yaban hayvanlarının kullandığı göç güzergahlarının kapatılması, tarlalarla yaban hayvanları arasında tampon bölge işlevi görecek avlanma alanları kurulması önerileri de yer aldı.

    Fil
    © AFP 2018 / TONY KARUMBA
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    Masisi, raporu memnuniyetle karşıladığını, ama kabinede tartışmalarının ardından bir karar alacaklarını, gerekirse parlamentoya da danışacaklarını açıkladı.

    Fransa yüzölçümündeki, 2.3 milyon nufuslu Botswana'nın uçsuz bucaksız çorak topraklarında dolaşan yaban hayvanları, turistler için çekim merkezi. Av yasağının yürürlüğe girmesinden beri ülke turizmi dikkat çekici bir büyüme yaşadı.

    Bir kesim av yasağının kaldırılmasının yaban yaşamının korunmasına dair uluslararası itibara zarar vereceğini belirtiyor.

    Diğer kesim safari sayesinde daha da çok turist geleceğini savunuyor.

    Kenya'da yaşayan bir uzun dişli fil
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    Araştırmalar, fillerin ne kadar uzağa gittiğine dair skalanın yayıldığını gösteriyor. Yaban Yaşamı ve Ulusal Parklar Müdürü Otisitwe Tiroyamodimo, bunun gerisinde iklim değişikliği dahil pek çok etken olduğunu belirtti.

    Fillerin tarihsel doğal yaşam alanlarının dışına çıktığını söyleyen Tiroyamodimo, "Bu eğilim, yağmur ve otlar azaldığında başlıyor. Doğal olarak filler doğal yaşam alanlarının dışına göç ediyor ki daha fazla su ve besin bulabilsin" dedi.

    Fil nüfusu gibi insan nüfusunun da arttığına dikkat çeken Tiroyamodimo, bu yüzden insanların toprağa talebinin arttığını, bunu takip eden altyapı, kalkınma hamlelerinin de filleri göç etmek zorunda bıraktığını vurguladı.

    Etiketler:
    evcil hayvan maması, Mama, safari, av, itlaf, fil, Otisitwe Tiroyamodimo, Frans Van Der Westhuizen, Mokgweetsi Masisi, Ian Khama, Botsvana, Afrika
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