Birleşik Arap Emirlikleri ilk uzay yolculuğunun tarihini açıkladı

Emirlikten yapılan resmi açıklamada, ülkenin ilk astronotları olan Hazza el Mansouri ve Sultan Neyadi'den birinin 25 Eylül'de Rus Soyuz roketiyle uzaya gönderileceğini duyurdu.

© AP Photo / Kamran Jebreili Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotları göreve hazır

.@Astro_Hazzaa and @Astro_Alneyadi: One of us will be on the Soyuz mission to the ISS, his name will be announced in May. The other astronaut will be joining another mission in the future. Whoever is going the first, we are one team, we have one mission — to raise the #UAE flag. pic.twitter.com/mF0E36qIFT — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 25 Şubat 2019

Rusya'daki eğitimlerini tamamlayan dönen astronotlar geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ve ülkenin uzay merkezinin başkanı Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid El Maktum ile bir araya gelmişti.

​KİMİN GİDECEĞİ AÇIKLANMADI

Bugün yapılan açıklamada aslında uzaya gidecek astronotun isminin de duyurulması bekleniyordu. Ancak yetkililer sadece fırlatma tarihini vermekle yetindi. Ülkedeki kitaplara geçecek ismin mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Bu görev için seçilmeyen ismin gelecekte başka bir projeye katılacağı belirtiliyor.

© AFP 2018 / Karim Sahib Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta şehir kurma çalışmalarını başlattı

Bir süredir kaynaklarını uzay çalışmalarına aktaran bu zengin Körfez ülkesi, ilk yerli yapımı uydusu olan HalifeSat'ı geçtiğimiz ekim ayında Japonya'da bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca 2117 yılında Mars'ta ilk insan yerleşimini kurmayı amaçlıyor.