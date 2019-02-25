Amazon ormanlarında kambur balina ölüsü bulundu: Nasıl geldiği bilinmiyor

© AFP 2018 / FERNANDO CASTILLO Kambur balina, alışılmadık avlanma yöntemiyle dikkat çekti

Brezilyalı uzmanlar tarafından denizden 15 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan 10 tonluk balinaya, Amazon nehrinin ağzında, Araruna Plajı'ndaki Marajo adasında rastlandı.

Bilim insanları, geçen cuma günü bulunan bu balinanın, denizde öldükten sonra sert dalgalar ve gelgitler eliyle bu bölgeye gelmiş olabileceğine inanıyor.

Kalıntıları incelemek üzere bölgeye gelen bi ekip, 12 aylık olduğuna inanılan bu canlının ormanlık alana nasıl sürüklendiğini araştıracak.

Ayrıca, balina üzerinde herhangi bir görünür yaralanma izi de bulunmadığı öğrenildi.

Semma Amazon ormanlarında kambur balina ölüsü bulundu

'BÜYÜK DALGALAR NEDENİYLE SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİR'

Marajo adasında çalışma yürüten bir STK olan Bicho D'agua Enstitüsü tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamaya göre, bilim insanları, balinanınn bölgeye büyük dalgalar yoluyla sürüklendiğinden şüpheleniyor.

Maritime Herald ise, balinanın denizdeki plastikleri yuttuğu için ölmüş olabileceğini iddia etti.

Bölgenin sağlık ve doğa departmanından (Semma) Dirlene Silva, Brezilyalı basın kuruluşu Journal O Liberal'e yaptığı açıklamada "Balinayı akbabalar sayesinde bulabildik. Kuşlar, balinanın ölüsü üzerinde gökyüzünde çember çiziyorlardı" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : Twitter/New Zeland News Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 50 balina öldü

Brezilyalı bir başka haber kuruluşu olan O Tempo Brasil ise, 10 biyologdan oluşan ekibin balinanın bulunduğu yere ilk denemelerinde ulaşamadıklarını, ancak ikinci denemelerinde başarılı olduklarını söyledi.

Bicho D'agua Enstitüsü'nden biyologların da, ölüm nedenini belirleyecek adli örneklerin toplanması için bölgeye çağırıldığı öğrenildi.

'ÇOK NADİR GERÇEKLEŞEN BİR DURUM'

Bilim insanları, denizden uzağa sürüklenen bu hayvanın denizdeyken ölmüş olduğu düşüncesi üzerinde yoğunlaşıyorlar. Deniz uzmanı Renata Emin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Balinanın buraya tam olarak nasıl geldiği konusunda hala emin değiliz, dalgalar sayesinde sürüklendiğini tahmin ediyoruz. Balina, büyük ve sert dalgalar eliyle bu iç kısıma fırlatılmış olabilir. Bu şaşırtıcı durumun yanında, Şubat ayında Brezilya'nın kuzey sahilinde bir kambur balinanın ne işi olduğu konusunda şaşkına döndük, çünkü bu çok nadir gerçekleşen bir durum" dedi.

Semma Amazon ormanlarında kambur balina ölüsü bulundu

Uzmana göre, kambur balinalar normalde Ağustos — Kasım ayları arasında ülkenin kuzeydoğu sahilindeki Bahia'da görülüyor. İyi bilinen bir üreme ve doğurma alanı olan bu bölgeden ayrılan balinarak ise, beslenmi için daha sonra Antarktika bölgesine göç ediyor.

Emin ayrıca, "Kambur balinalar genellikle kuzeye gitmez, bu duruma ilişkin 3 yıl önce alınmış bir kayıt var, ancak bu durum nadir olarak yaşanıyor" ifadelerini kullandı ve "Biz, bu balinanın annesiyle birlikte yolculuk yaparken büyük ihtimalle yolunu kaybederek göç kafilesinden ayrılan bir balina olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA ANLAŞILACAK

Araştırmacılar, balinanın şu an için belli olmayan ölüm nedeninin kapsamlı bir otorsiden sonra anlaşılacağını açıkladı.

Emin ayrıca, balina ölüsünün bozulma durumuna bağlı olarak, bazı bilgilerin çoktan kaybolmuş olabileceğini ifade etti: Toplayabildiğimiz bütün örnekleri topluyoruz ve balinanın üzerindeki her izi işaretliyoruz."

Bilim insanlarının balinanın cesedini de açarak toplanacak örneklerin laboratuvar ortamında herhangi bir hastalığa sahip olup olmadığı konusunda inceleyecekleri de öğrenildi.

Balina üzerinde yapılacak incelemelerin 10 gün içerisinde sonuç vermesi bekleniyor. Balinanın cesedinin ise taşınmayacağı, yapılacak incelemelerin ardından yakılarak iskeletinin ise Belem'deki Ulusal Tarih Müzesi'ne gönderileceği öğrenildi.