Rusya’da tekerlek yerine tomruk takılmış bir otobüs hareket halinde görüldü

Rusya’nın Prokopyevsk kentinde bir tekerleğinden yoksun kalan otobüsün sürücüsü, çözümü eksik parçanın yerine tomruk tutturmakta buldu.

Rusya'nın Prokopyevsk kentinde bir tekerleğinden yoksun kalan otobüsün sürücüsü, soruna ilginç bir çözüm buldu. Eksik tekerleğin yerine bir tomruk sabitleyen sürücü, ardından aracı bir kamyona çektirdi.



Olayı gören kent sakinleri, tekerlek yerine tomruk takılmış fakat buna rağmen hareket eden otobüsün videosunu çekti ve internette yayınladı.

Kamyonun ‘protezli' otobüsü çekerken görüntülendiği videoda, tomruğun yolla sürtünmeden dolayı dumanların çıktığı, fakat bunun pek kimseyi rahatsız etmediği görülebiliyor.

Yayınlanan videonun altındaki açıklama kısmında, "Tekerleğiniz mi koptu? Tomrukla gittiğiniz yere ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.