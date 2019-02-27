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12:45 27 Şubat 2019
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    Zahra Lari

    BAE’nin ilk türbanlı artistik buz patinajcısı Rusya’da yarışacak

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    Yaşam
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    Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) artistik patinaj alanında uluslararası çapta yarışan ilk türbanlı kadını Zahra Lari, Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak Üniversite Olimpiyatları’nda yer alacak.

    BAE'den 23 yaşındaki artistik patinajcı Zahra Lari, uluslararası çapta yarışarak ülkesini Uluslararası Buz Pateni Birliği'nde (ISU) katılan ilk ülke yapacak. Lari, 2-12 Mart'ta Krasnoyarsk'ta gerçekleşecek Üniversite Olimpiyatları'nda boy gösterecek.

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    There are limited seats left so go register now!! Hope to see you all there @motnfestival. موعدكم مع ورشة عمل رائعة لحورية طاهري أول سيدة في منطقة الخليج العربي تحصل على رخصة دولية لتدريب كرة القدم، وزهرة لاري إماراتية طموحة تمارس رياضة التزلج عل الجليد. وستتحدثان فيها كيف تخطين صعوبات كثيرة ونجحن في تحقيق أحلامهن. تنطلق الورشة "تحطيم الأرقام القياسية، تحطيم القيود" يوم 30 مارس من الساعة 3:00-4:00 مساءً في المجلس: حوارات تفاعلية بـ #مهرجان_أم_الإمارات. المقاعد محدودة، لذا سجلوا من الآن: bit.ly/Majlis-Registration GCC’s first internationally-registered female football trainer Houriya joins forces with Emirati figure skater Zahra Lari for an amazing workshop about women making history at #MOTNFestival Majlis- Interactive Conversations. Join ‘Breaking Records, Breaking Barriers’ to hear it all, but register early! March 30 from 3:00pm-4:00pm bit.ly/Majlis-Registration @zahralari www.motn.ae #MOTNFestival #MOTN #UmAlEmarat #مهرجان_أم_الإمارات#أم_الإمارات#شكرا_أم_الإمارات#تكريم_أم_الإمارات#أم_الشهيد_فخر_الإمارات

    A post shared by Zahra Lari (@zahralari) on Mar 25, 2017 at 5:03am PDT

    Disney'in Harvard Üniversitesi'ni bırakıp artistik patinajcı olan bir öğrencinin anlatıldığı ‘Buz Prensesi' filminden etkilenen Lari, 12 yaşındayken bu spora başladı. Bölgedeki ‘kadınların spor alanında yer almamasına' yönelik algıya rağmen Lari, Abu Dhabi'deki buz rinkinde eğitime koyuldu. Lari'nin babası da artistik patinajcılar genellikle vücut hatlarını gösteren kıyafetler giydiği için bu durumu onaylamadı.

    Lari "Babam başta yarışmaya katılmamı istemedi, ama bunun nedeni beni kabul etmemesi değil, toplumun kızı hakkında düşüneceklerinden korkmasıydı" dedi.

    Ancak kararlılığı sonrasında babası yarışmasına karşı çıkmayı bıraktı. Lari ilk kez uluslararası anlamda 2012'de İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yarıştı ve jürinin türban takması nedeniyle bir puanını kırmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Lari daha sonra kurallarda değişiklik yapılması için mücadele etti ve ISU artık türbanı kıyafet mevzuatına aykırı görmüyor.

    Etiketler:
    Buz pateni, spor, yarışma, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Uluslararası Buz Pateni Birliği, Harvard Üniversitesi, Disney, Zahra Lari, Abu Dhabi, Rusya, İtalya, BAE
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