BAE’nin ilk türbanlı artistik buz patinajcısı Rusya’da yarışacak

There are limited seats left so go register now!! Hope to see you all there @motnfestival. موعدكم مع ورشة عمل رائعة لحورية طاهري أول سيدة في منطقة الخليج العربي تحصل على رخصة دولية لتدريب كرة القدم، وزهرة لاري إماراتية طموحة تمارس رياضة التزلج عل الجليد. وستتحدثان فيها كيف تخطين صعوبات كثيرة ونجحن في تحقيق أحلامهن. تنطلق الورشة "تحطيم الأرقام القياسية، تحطيم القيود" يوم 30 مارس من الساعة 3:00-4:00 مساءً في المجلس: حوارات تفاعلية بـ #مهرجان_أم_الإمارات. المقاعد محدودة، لذا سجلوا من الآن: bit.ly/Majlis-Registration GCC’s first internationally-registered female football trainer Houriya joins forces with Emirati figure skater Zahra Lari for an amazing workshop about women making history at #MOTNFestival Majlis- Interactive Conversations. Join ‘Breaking Records, Breaking Barriers’ to hear it all, but register early! March 30 from 3:00pm-4:00pm bit.ly/Majlis-Registration @zahralari www.motn.ae #MOTNFestival #MOTN #UmAlEmarat #مهرجان_أم_الإمارات#أم_الإمارات#شكرا_أم_الإمارات#تكريم_أم_الإمارات#أم_الشهيد_فخر_الإمارات

