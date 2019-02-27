BAE’nin ilk türbanlı artistik buz patinajcısı Rusya’da yarışacak

BAE'den 23 yaşındaki artistik patinajcı Zahra Lari, uluslararası çapta yarışarak ülkesini Uluslararası Buz Pateni Birliği'nde (ISU) katılan ilk ülke yapacak. Lari, 2-12 Mart'ta Krasnoyarsk'ta gerçekleşecek Üniversite Olimpiyatları'nda boy gösterecek.

Disney'in Harvard Üniversitesi'ni bırakıp artistik patinajcı olan bir öğrencinin anlatıldığı ‘Buz Prensesi' filminden etkilenen Lari, 12 yaşındayken bu spora başladı. Bölgedeki ‘kadınların spor alanında yer almamasına' yönelik algıya rağmen Lari, Abu Dhabi'deki buz rinkinde eğitime koyuldu. Lari'nin babası da artistik patinajcılar genellikle vücut hatlarını gösteren kıyafetler giydiği için bu durumu onaylamadı.

Lari "Babam başta yarışmaya katılmamı istemedi, ama bunun nedeni beni kabul etmemesi değil, toplumun kızı hakkında düşüneceklerinden korkmasıydı" dedi.

Ancak kararlılığı sonrasında babası yarışmasına karşı çıkmayı bıraktı. Lari ilk kez uluslararası anlamda 2012'de İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yarıştı ve jürinin türban takması nedeniyle bir puanını kırmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Lari daha sonra kurallarda değişiklik yapılması için mücadele etti ve ISU artık türbanı kıyafet mevzuatına aykırı görmüyor.