Bruno Mars'tan şarkısını yasaklayan Endonezya'ya cevap

© AP Photo / Tatan Syuflana Pornografi gerekçesiyle yasaklandı: Endonezya'daki eyalette bazı şarkılar sadece gece çalınacak

Grammy ödüllü şarkıcı, kendisi gibi ‘yasaklı' olan İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ı da şakasına dahil ederek, "Tam Endonezya'da patlama yapıyordum! Sonra hasta, sapık sözleriyle Ed Sheeran çıkıp geldi, hepimizi tutuklatacak. Sağol Ed. Çok teşekkürler" diye yazdı.

'ED, HİÇ UTANMIYOR MUSUN?'

İronik ifadelerini sürdüren Mars, Ed Sheeran'ın "Senin şekline aşığım" şeklindeki bir şarkı sözünü alıntılayarak, "Gerçekten mi Ed? Seni canavar. Hiç utanman yok mu?" ifadelerini kullandı.

WTF! I was poppin in Indonesia! Then here comes @edsheeran with his sick, perverted lyrics, gettin us all pinched! Thanks Ed. Thanks a lot 🙄 https://t.co/boxHS890AE — Bruno Mars (@BrunoMars) 27 Şubat 2019

​Bruno Mars'a Cava Eyaleti Yayın Komisyonu Başkanı Dedeh Fardiah'dan yanıt geldi. Fardiah, şarkıcının ‘yeni kuralların içeriğini anlamamış olabileceğini' söyledi.

Fardiah ayrıca, halkın komisyona yaptığı şikâyetler üzerine harekete geçtiğini de ekledi.

SADECE GECE ÇALINACAK

Endonezya'nın muhafazakârlığıyla bilinen Batı Cava eyaleti Bruno Mars'ın ‘That's What I Like' parçasının yanı sıra Ed Sheeran'ın ‘Shape of You' ve ABD'li sanatçı Ariana Grande'nin ‘Love Me Harder' hitlerinin de yer aldığı 85 şarkının gündüz saatlerinde çalınmasını yasaklamıştı. Yasaklı şarkılar sadece 22.00 ile 03.00 saatleri arasında çalınabilecek.