ABD’li bilimciler: Domates kanser ve karaciğer yağlanma riskini azaltıyor

Domatese, karpuza ve pembe greyfurta kırmızı rengini veren karotenoid pigment olan likopenin insan vücudundaki başlıca özelliği, güçlü bir antioksidan olması. Uzmanların tespitine göre likopen, vücuttaki faydalı mikrofloranın seviyesini ve çeşitliliğini arttırıyor, bu da iltihaplanmaya neden olan bazı bakterilerin aşırı çoğalmasını önlüyor. Bu maddeyi tüketmenin ayrıca karaciğerde yağlanma hastalığına ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.
Araştırmacılar ayrıca domates tozunun, tek başına likopene kıyasla daha etkili olduğu sonucuna vardı. Bunun nedeni olaraksa, parçalanmamış domateslerin E ve C vitamini, mineraller, fenolik bileşenler ve diyet lifi gibi ek besinlerin bulunması gösterildi.
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