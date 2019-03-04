ABD’li bilimciler: Domates kanser ve karaciğer yağlanma riskini azaltıyor

ABD’deki Tuft Üniversitesi’nden bir grup bilim adamının yaptığı araştırma, domates tüketmenin, içerdiği likopen adlı pigment sayesinde kansere, karaciğer yağlanmasına ve enfeksiyona yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.

© AA / Derviş Çömez Rusya, Türkiye’den girişine izin verilen domates hacmini 100 bin tona çıkardı

MedicalXpress portalında alıntıları yayınlanan çalışma kapsamında uzmanlar, genç fareleri teste tabi tutarak, onlara karaciğerde kötü huylu tümörlerin oluşmasına yol açan kanserojen madde enjekte etti. Ardından hayvanlar sağlıksız ve yağlı gıdalarla beslendi. Bunun yanında farelerin bir kısmına, bol miktarda likopen içeren domates tozu verildi.

Domatese, karpuza ve pembe greyfurta kırmızı rengini veren karotenoid pigment olan likopenin insan vücudundaki başlıca özelliği, güçlü bir antioksidan olması. Uzmanların tespitine göre likopen, vücuttaki faydalı mikrofloranın seviyesini ve çeşitliliğini arttırıyor, bu da iltihaplanmaya neden olan bazı bakterilerin aşırı çoğalmasını önlüyor. Bu maddeyi tüketmenin ayrıca karaciğerde yağlanma hastalığına ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar ayrıca domates tozunun, tek başına likopene kıyasla daha etkili olduğu sonucuna vardı. Bunun nedeni olaraksa, parçalanmamış domateslerin E ve C vitamini, mineraller, fenolik bileşenler ve diyet lifi gibi ek besinlerin bulunması gösterildi.