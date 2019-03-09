Daily Mail, Üçüncü Reich'in hazinesinin yerinin keşfedildiğini açıkladı

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Nazilerin Polonya'dan geri çekilmesi sırasında altın, sanat eserleri ve diğer değerli eşyaları sakladıkları yerleri tanımlayan Üçüncü Reich subayı Egon Ollenhauer'ın kişisel günlüğü Almanya'da yayınlandı. Günlükte Üçüncü Reich'in hazinesinin yerinin yazdığı belirtildi.

© AFP 2018 / DANIEL KARMANN Adolf Hitler'in tablolarına açık artırmada alıcı çıkmadı

Günlüğe göre, Adolf Hitler, değerli eşyalarla dolu 260 kamyonun Sovyet birliklerinin ulaşamayacağı Polonya'daki 11 noktaya gizlenmesi emrini verdi.

Günlüğün sahibi Ollenhauer, bu operasyondaki kilit figürlerden biriydi ve değerli eşyalarını Sovyet birliklerinden korumak isteyen yerel aristokratlarla Naziler arasında aracılık yapıyordu.

Günlüğe göre, gizli depolardan birinde yaklaşık 28 ton altın bulunuyor. Diğer depolarda ise altın paralar, madalyalar, mücevherler ve diğer değerli eşyalar gizleniyor. Bunlardan birinde ayrıca Fransa'da çalınan 47 sanat eseri olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında Botticelli, Rubens, Caravaggio, Monet, Raphael ve Rembrandt'a ait eserler var.

Bu günlüğün şimdiki sahibi olan Schlesische Brücke Vakfı'ndan Roman Furmaniac'a göre, Alman subayının notları, Alman Quedlinburg kentindeki Mason locasında yıllarca saklandı ve birkaç yıl önce vakfa devredildi.

© AP Photo / France Presse Voir Kanada'da Hitler'in holokost planını anlatan bir kitap bulundu

Daily Mail'e konuşan Furmaniac, "Olaylarla ilgisi olan insanların, özellikle de Waffen SS personelinin vefat edeceği zamanı beklediğimizden, bu günlükle ilgili bilgileri şimdi yayınlıyoruz. Çünkü locanın şartı böyleydi" dedi.

Furmaniac, günlüğün gerçek olduğunun Göttingen Georg-August Üniversitesi Sanat Tarihi Fakültesi de dahil olmak üzere beş Alman eğitim kurumu tarafından onaylandığını belirtti. Vakfın şimdi günlükte belirtilen yerleri araştırdığını, bu gizli depoların varlıklarını koruyup korunmadığını bulmaya çalıştığını kaydetti.

Furmaniac'a göre, günlükte belirtilen depolardan biri bir göletin dibi, diğeri Polonya saraylarından birinin duvarları arasındaki gizli bir oda, üçüncüsü bir parktaki derin bir kuyu.