Nusret Gökçe'nin Kadınlar Günü raporu: '8.5 milyon TL bir maliyeti oldu'

8 Mart Kadınlar Günü için özel menü hazırlayan Nusret, 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladığını açıkladı. 10 tona yakın eti ücretsiz servis eden Nusret'in jestinin maliyetinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin 8 Mart Kadınlar Günü için özel hazırladığı kampanyanın rakamları belli oldu.

© Fotoğraf : Twitter Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti

​8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet eden Gökçe, hazırladığı özel menüyü kadınlara ücretsiz olarak servis etti. Nusret, hazırladığı özel menüyü toplam 14 bin 500 kadına servis etti.

‘GÖNÜL İSTERDİ Kİ BÜTÜN KADINLARI MİSAFİR ETMEK'

Nusret paylaşımında, 'Bütün dünyadaki Nusr-Et'lerde 14 bin 500 kadını misafir ettik. Gönül isterdi ki bütün kadınları misafir etmek ama bir gün o da olacak. Ayağınıza sağlık. Siz olmasaydınız biz olmazdık' dedi.

Bu jesti 8.5 milyon TL'ye mal olduğu öne sürülen Gökçe'ye kadınlar teşekkür ederek "Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

​İkram edilen bir kişilik menülerde 300 gr lokum etin yanı sıra; salata, meşrubat ve tatlı vardı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Restoran önünde uzun kuyruklar oluşurken öğlen 12:00'de başlayan dağıtım, akşam 19:00'a kadar devam etti. Restoran çalışanları, kuyrukta bekleyen misafirlere içecek ikramında bulundu.

Kadınlar Günü jestiyle gündeme oturan Nusret’in Etiler’deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu. pic.twitter.com/YReEkxsaNN — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) March 8, 2019

​Nusret Gökçe, Instagram hesabından "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etmişti.