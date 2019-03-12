Rusya'da bir kasaba, yanlış yerde kış uykusuna yatan ayının uyanmasını bekliyor

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Snejinsk kenti yakınlarında yanlış bir noktada uykuya dalan ayının uyanması bekleniyor. Kent yetkilileri ayının uyandıktan sonra doğal yaşam alanına götürülebilmesi için içi yiyecek dolu bir kafes hazırlandı.

Çelyabinsk’teki Snejinsk kenti yakınlarında bir boz ayı Aralık 2018’de yanlış bir noktada uykuya daldı.

Kent yetkilileri, o zamandan beri zarar görmemesi için ayıyı koruyor ve hâlâ uyanmasını bekliyor.

Çelyabinsk’ten Ekoloji Bakanlığı yetkilisi Vitaliy Berzukov, Znak.com’a yaptığı açıklamada “Güney Ural’da ayıların uykusu genellikle mart ortasından nisana kadar sürüyor. Ancak bu ayının daha erken uyanmasını bekliyoruz, zira inde değil, çayırlıkta dallar ve otlardan bir yuva içinde uykuya dalmış. Görünüşe göre korkmuş ve ormandan şehre gelmiş” dedi.

Berzukov’a göre, ayı için içi yem dolu bir kafes hazırlandı. Uyandıktan sonra aç olması beklenen ayının devlet koruma alanına götürülmesi ve oradan da doğal ortamına bırakılması planlanıyor.

Kentte geçen yıl da bir ayı yolun iki kilometre uzağında uyumuştu. Yetkililer ayıyı öldürmeyip uyanmasını ve ormana bırakılmasını beklemişlerdi.