SEGA, Japonya’da seslendirme sanatçısının kokainden tutuklanmasının ardından video oyununun satışlarını durdurdu

Oyun firması SEGA, Aralık 2018’de Japonya’da piyasaya çıkan ‘Judge Eyes: Shinigami no Yuigon’ isimli video oyununun satışlarını ülke genelinde durdurdu. Oyunda Kyohei Hamur isimli karakteri seslendiren oyuncu ve müzisyen Pierre Taki’nin uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan dolayı tutuklanmasının ardından durdurulduğu belirtildi.

Video oyun dünyasının en büyük oyun üreticilerinden olan Japonya merkezli SEGA, 13 Aralık 2018'de çıkarttığı aksiyon-macera türündeki oyunu ‘Judge Eyes'ın satışlarını durdurma kararı aldı.

Yakuza serisinin oyunu ‘Judgment'ta bir gangsteri seslendiren Pierre Taki'nin üzerinde kokain ile Salı günü tutuklanmasının ardından bu kararı alan SEGA, dijital satışları durdurmanın yanı sıra oyunla ilgili attığı tweetleri de sileceğini söyledi.

Sega halts Judgement shipments and digital sales in Japan following actor Pierre Taki’s arrest https://t.co/8EnTKNCZbD pic.twitter.com/6OwvRRmMUA — Gematsu (@gematsucom) March 13, 2019

​KOKAİN KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Japan Times gazetesine göre, asıl ismi Masanori Taki olan 51 yaşındaki aktör Tokya'da az miktarda kokain kullandığını kabul etti.

İdrar testinde kokain kullandığı tespit edildikten sonra evinde ve arabasında arama yapılan Taki, tutuklandı. Uyuşturucuya yönelik sert cezaları olduğu bilinen Japonya, kokain bulunduran bir kişiye 7 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

DISNEY DE ÇALIŞMAYACAK

Öte yandan Asahi News'in haberine göre Disney'in de dünya çapında büyük sükse yapan animasyon yapımı Frozen 2'nin Japon dilindeki versiyonunda Olaf isimli karakteri seslendiren Taki ile ilişiğini kesmeye hazırlandığı bildirildi. Film Japonya'da 21 Kasım'da vizyona girecek.