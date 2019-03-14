Dünya Pi sayısı rekorunu kırdı: 4 ay sürdü, 34 milyon şarkı dosyasının büyüklüğüyle eşdeğer

Ünlü matematik sabiti olan Pi sayısının 31.4 trilyon basamaklı halini hesaplamayı başaran Google çalışanı Emma Haruka Iwao dünya rekorunu kırdı. Dört aydır çalışan Iwao'nun rekoru Dünya Pi Günü'nde geldi.

Yeni rekor, Pi sayısının kısaca ifade edilen değeri olan 3.14'e atfen her yıl 3. ayın 14. günü olan 14 Mart'ta kutlanan Dünya Pi Günü'nde Google'ın yayımladığı blog yazısıyla duyuruldu.

Japonya'nın Osaka kentindeki Google ofisinde çalışan Emma Haruka Iwao, sonsuza kadar devam eden Pi sayısının alt hanelerini Google'ın bulut hesaplama sistemlerinin yardımıyla buldu. Bu aynı zamanda, bulut hesaplama yöntemiyle hesaplanan ilk Pi rekoru da oldu.

Iwao, rekor haberini Twitter hesabından da paylaşarak "Haberlere çıktım" ifadelerini kullandı.

I'm on the news 🙋‍♀️/ BBC News — Woman breaks pi world record https://t.co/4S0w2h6vZT — Emma Haruka Iwao (@Yuryu) 14 Mart 2019

​'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

12 yaşından beri hesap üzerinde çalıştığını söyleyen Iwao, "Bu benim çocukluk hayalimdi" dedi. Iwao, rekorunu geliştirmek için çalışacağını söyledi.

Iwao, sayıyı hesaplayarak dünya rekoru kıran üçüncü kadın unvanını da aldı. Son rekor 2016 yılında 22.4 trilyon basamağı hesaplayan Peter Trueb'e aitti.

34 MİLYON ŞARKI DOSYASINA EŞİT

© Fotoğraf : Rex Features Matematik ödevi için polisi aradı

Bir dairenin çevresinin, çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel sayı olan Pi'nin alt basamaklarını hesaplamak oldukça zor. Çünkü alt basamaklardaki rakamlar arasında bir mantık dizgisi bulunmuyor.

Mühendislik, fizik alanında hatta uzay araştırmaları gibi alanlarda yapılan hesaplamalarda sıkça kullanılan Pi sayısı, silindirlerden dalga boylarına kadar birçok olgunun ölçümlenmesinde kullanılan formüllerin bir parçası.

Dünya rekorunu getiren Pi hesaplaması için 170 terabyte veri kullanıldığı belirtildi. Bu büyüklük, 34 milyon şarkı dosyasının büyüklüğüyle eşdeğer sayılıyor.