Güney Afrika’da pembe fil yavrusu böyle görüntülendi

Ailesiyle birlikte parkta gezdiği sırada kameralara yansıyan yavrunun boyutuna bakılırsa henüz 2-3 haftalık.
Fil yavrusunun bu alışılmadık dış görünüşünün sebebinin leucism olduğu belirtildi. Bu mutasyon pigmentasyon kaybına yol açıyor.
Güney Afrika’da tespit edilen pembe fil yavrusunun videosu, Caters haber ajansının Youtube kanalından paylaşıldı.
Ailesiyle birlikte parkta gezdiği sırada kameralara yansıyan yavrunun boyutuna bakılırsa henüz 2-3 haftalık.
Fil yavrusunun bu alışılmadık dış görünüşünün sebebinin leucism olduğu belirtildi. Bu mutasyon pigmentasyon kaybına yol açıyor.
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