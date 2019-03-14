Güney Afrika’da pembe fil yavrusu böyle görüntülendi

Kruger Ulusal Parkı'ndaki MalaMala safari rezervinde yaşayan yavru, Safari rehberi Timothy Jansen Van Vuuren tarafından tespit edildi.

Ailesiyle birlikte parkta gezdiği sırada kameralara yansıyan yavrunun boyutuna bakılırsa henüz 2-3 haftalık.

Fil yavrusunun bu alışılmadık dış görünüşünün sebebinin leucism olduğu belirtildi. Bu mutasyon pigmentasyon kaybına yol açıyor.