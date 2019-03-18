Türkiye'nin yaşlı nüfusu son 5 yılda yüzde 16 artarak 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi.
EN YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANINA SAHİP İLK ÜÇ ÜLKE: MONAKO, JAPONYA VE ALMANYA
Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 9.1'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 33.2 ile Monako, yüzde 28.4 ile Japonya ve yüzde 22.4 ile Almanya oldu. Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.
TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ
Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken geçen yıl 32 oldu. Ortanca yaş 2018 yılında erkeklerde 31.4, kadınlarda 32.7 olarak gerçekleşti.
'Hayat Tabloları 2015-2017' sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75.3 yıl ve kadınlar için 80.8 yıl olarak belirlendi. Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı da 5.5 yıl oldu.
Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.7 yıl olarak kayıtlara geçti. Erkekler için bu sürenin 16 yıl, kadınlar için 19.2 yıl olduğu gözlendi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10.7 yıl iken 85 yaşında 5.9 yıl olarak belirlendi.
YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 12.9
Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında yüzde 11.8 iken, geçen yıl yüzde 12.9'a yükseldi.
Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023'te yüzde 15.2, 2030'da yüzde 19.6, 2040'ta yüzde 25.3, 2060'ta yüzde 37.5 ve 2080'de yüzde 43,6 olacağı tahmin edildi.
YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP
Öte yandan, yaşlı nüfusun yüzde 0.1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 202 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara olurken, en az yaşlıya sahip iller ise 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın, 7 kişi ile Edirne olarak sıralandı.
YAŞLILARIN İNTERNET KULLANIMI 3.4 KAT ARTTI
Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 66.1 iken, 2018 yılında yüzde 61.2'ye düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 60.1'i, yaşlı kadınların ise yüzde 62.1'i mutlu olduğunu beyan etti.
İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 3.4 kat arttı. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 yılı nisan ayında yüzde 5 iken, 2018 yılının aynı ayında yüzde 17'ye yükseldi.
İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2018 yılında yüzde 23 iken, yaşlı kadınların oranı yüzde 11.9 oldu.
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