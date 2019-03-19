Sosyal medyada yeni akım: ‘Üçgen dansı’ Rusya’ya da sıçradı

Tiktok video paylaşım uygulaması ile başlayan ‘Triangle challenge’ (Üçgen dansı) Rusya’da hızla yayıldı. Hostesler, hastane görevlileri ve dj’ler akıma uyanlardan oldu.

TikTok video paylaşım uygulaması ile başlayıp yayılan ‘Triangle challenge' Rusya'ya da sıçradı. Üç kişinin üçgen oluşturduktan sonra kollarını birbirlerinin omuzlarına atıp üçgeni bozmadan sırayla ortaya doğru atladığı bu yeni akım, sosyal medyada hızla yayıldı. Akıma, birçok meslek grubundan kişi dahil oldu. Rus Nordstar Havayolları'ndan üç kabin görevlisi ‘triangle challenge'a uyanlardandı.



Bir hastanede de kendini gösteren bir grup vardı.

Sokakta da benzer denemeler yapıldı.

Radyo dj'leri de deneme yapmaktan geri durmadı.