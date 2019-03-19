Sosyal medyada yeni akım: ‘Üçgen dansı’ Rusya’ya da sıçradı

TikTok video paylaşım uygulaması ile başlayıp yayılan ‘Triangle challenge' Rusya'ya da sıçradı. Üç kişinin üçgen oluşturduktan sonra kollarını birbirlerinin omuzlarına atıp üçgeni bozmadan sırayla ortaya doğru atladığı bu yeni akım, sosyal medyada hızla yayıldı. Akıma, birçok meslek grubundan kişi dahil oldu. Rus Nordstar Havayolları'ndan üç kabin görevlisi ‘triangle challenge'a uyanlardandı.
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Новый челендж захватывает интернет #TriangleDance что можно перевести, как #ТреугольныйТанец Выглядит эта забава,на первый взгляд,довольно просто: надо собраться втроём,обняться за плечи и по очереди прыгать в центр треугольника. Мы #nordstar сделали это😁💪 А вы? Сможете повторить?😉 #nordstar#nordstar_airlines#stewardesslife#crew#topstewardess#aviation#flightattendant#летатьлегко
Bir hastanede de kendini gösteren bir grup vardı.
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Шок-контент😱 ⠀ #треугольныйтанец от сотрудников генетической лаборатории #MedicalGenomics 😅 ⠀⠀ Все станцевали и мы побежали 🤪💃🕺 ⠀ #Triangledance уже станцевали @meduzapro @silverrainradio @europaplus @moskva_fm ⠀ А мы передаем эстафету @klinikafomina.kaluga @kdf.blog ⠀ #челендж #флешмоб #MG_life #МедикалГеномикс #chellenge #triangledancechallenge
Sokakta da benzer denemeler yapıldı.
Radyo dj'leri de deneme yapmaktan geri durmadı.
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