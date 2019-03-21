Meteoroloji'den sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerin hava durumu şöyle:
- İSTANBUL 7°C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANKARA 3°C, 15°: Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR 11°C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 13°C, 22°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 6°C, 11°C: Az bulutlu
- TRABZON 6°C, 10°C: Az bulutlu
- ERZURUM —4°C, 7°C: Parçalı bulutlu
- DİYARBAKIR 1°C, 18°C: Az bulutlu ve açık
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